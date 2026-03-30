買房3年沒動工「竟收拆除紅單」　屋主急求助！內行解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名屋主近日在臉書社團「買房知識家」發文求助，表示三年前購入一棟二手透天，入住至今未曾整修，近日卻突收「紅色違建拆除通知單」，要求限期自行拆除，否則將派工強拆。此文引發熱議，內行網友點出，這極可能是被鄰居檢舉，並提醒原PO應回頭追究前屋主與房仲的法律責任。

高雄二手透天收「拆除紅單」 屋主傻眼：買來就這樣

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網友在文中求問，「我三年前在高雄市購入一棟二手透天，最近居然收到違建通知，而且是紅色的單子，單子上說要我自行拆除完畢，否則會派工拆除，請問碰到這種的是必拆嗎？自行拆除的期限多久？」

對此，內行人分析，高雄市政府對違建處理通常依「公共安全」為首要標準，若收到具體日期的拆除單，多半是因為遭到檢舉或屬於列管件，建議先聯絡承辦單位了解查報事由。

內行揭「鄰居檢舉」機率大 提醒查核契約

針對無端被查報，不少人直指，「被鄰居檢舉的」、「你是不是沒做好（敦親睦鄰），這很大的機率是被檢舉的，檢舉被拆的機會很高」、「最近跟鄰居有糾紛嗎？應該被檢舉」。

另外，也有熱心網友建議，「先去調閱土地使用分區跟建物成果圖，最少自己也要知道哪個地方違建」、「要不要拆，問承辦單位最準，問仲介可能也是推卸責任」。

仲介、賣方恐負法律責任 未告知瑕疵可求償

內行指出，原PO應檢視當初購買時的「不動產標的現況說明書」。若賣方未誠實告知增建部分，且仲介未善盡調查及報告義務，買方可依《民法》主張「瑕疵擔保」或「不完全給付」，請求減少價金或損害賠償。特別是仲介若明知有違建卻未揭露，不僅不得收取服務費，還需與仲介公司負連帶賠償責任。

違建處理與申訴流程

根據現行法規，收到拆除通知後，屋主通常有7至10日的「陳述意見」期限，而實際拆除日期則通常訂在15至30日內。專家建議，屋主應先確認該違建是否屬於可補辦手續的「程序違建」，或有機會緩拆的「既存違建」；若確定無法緩拆，應儘速與律師研究當時的購屋契約，針對前屋主故意隱瞞瑕疵之行為進行追償，以彌補拆除後的財產損失。