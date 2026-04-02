住飯店只有睡覺！他嘆「住一晚卻要好幾千」　網：車宿也是個選擇

▲原PO感嘆，飯店價格貴，但卻待不久。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

需要過夜的旅遊行程，通常會找住宿好好休息，但部分房價卻可能會讓人感到心痛。近日有網友發文表示，出去玩雖然會在飯店過夜，但待在房內的時間卻非常短暫，因此他覺得一晚要花費數千甚至破萬元，實在不太划算。貼文曝光後，引起討論。

出去旅遊住飯店，但待的時間卻很短

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這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，每次出門旅遊，雖然都會在飯店過夜，但待在裡面的時間通常都非常短，因為既然都已經出去玩了，多會弄到很晚才回房間，且隔天又會很早就出門，繼續跑接下來的行程。

僅洗澡與睡覺！住宿破萬不划算

原PO接著表示，既然待在飯店時間不長，房間基本上就只有洗澡與睡覺的功能，然而，住一晚的價格就要好幾千元，甚至上萬元，這就讓他不禁思考這筆花費是否合理。

貼文曝光後，就有網友則直呼，「可以帶紙箱公園躺一晚啊，現在公園都有廁所很方便」、「睡公園、火車站啊」、「你可以睡車上、便利商店坐到天亮，就不用花了」。也有網友回應，「所以乾淨、便宜最重要，設備不用多」、「所以車宿也是一種選擇，不然就是挑便宜的民宿或旅館住」、「找便宜、乾淨、划算就好，每個人選擇不一樣」、「如果訂很貴的飯店，就盡量待在飯店享受。如果是凌晨抵達，很早又有行程的，就隨便訂便宜的睡一下」。