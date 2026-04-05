資產2000萬「買3500萬的房子會太吃力嗎？」　網勸：我是不敢啦

▲原PO想買接近豪宅線的房子。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名在新竹工作的男網友今年28歲，他與妻子年收合計達320萬元，且已累積近2000萬元的資產，目前他們想要購買總價接近豪宅門檻的房產，但又擔心會負擔過重，因此發文徵詢他人建議。貼文曝光後，引起討論。

年收入320萬、有近2000萬存款

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「認真問 這資產能買靠近豪宅線的房嗎?」為標題發文，透露夫妻兩人月薪分別為90K與85K，加計分紅與年終後，稅前年收入約320萬元。原PO表示，他們生活相當自律，每年合計支出僅約60萬元，並長期定期定額投資，目前股票與現金總額已達1950萬元，

欲購高總價房產 原PO憂生子後壓力大

原PO就想知道，如果他們計畫未來生1至2個孩子，有可能買3500萬元左右的房子嗎？他強調，夫妻倆有近2000萬的資產，且年收入320萬元，倘若不打算付頭期款，會貸好貸滿，這樣會很吃力嗎？還是可以接受呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「太拼，不要犧牲小朋友的生活品質去換一間房子」、「資產還沒很高不用累死自己，豪宅線下面一點過的會很舒服」、「這樣等於你現在配置的資產幾乎要全部清零，分散的雞蛋全部塞進一個籃子裡，我是不敢啦」。也有網友表示，「覺得輕鬆欸，資產2000萬的話絕對夠」、「輕輕鬆鬆吧，不過還是建議買3000萬以內，碰到豪宅線真的沒什麼空間漲幅了」。