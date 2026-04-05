頭期款400萬！男友要她「80萬存款全下」剩下自己扛　網點出1問題

▲原PO和男友有買房共識。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

情侶買房可能會面臨財務分配問題。近日有女網友發文表示，她和男友有買房共識，對方近期看中一間房，要她將身上的80萬存款全數投入頭期款。但面對三年積蓄將瞬間清空，讓她感到壓力極大，想與男友溝通減少出錢比例，又怕引起誤會。貼文曝光後，引起討論。

男友看中一間房 要她投入所有積蓄

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這名女網友在Dcard上，以「男友叫我把存款全部買房」為標題發文，提到她與男友相差6歲，目前存款約80萬，男方則有400多萬。兩人原本就有購屋共識，近期男友看上一間物件，頭期款約需300萬元，所以對方提議，要她拿出80萬，剩餘款項則由男方補足，未來房貸再平均分攤。

三年積蓄恐瞬間清空 她不知如何溝通

原PO坦言，雖明白男方付出較多，但這筆錢是花了3年才辛苦存下，加上出社會時間不如男友長，薪資自然有落差。若瞬間將存款歸零，真的讓她壓力沉重，因此她十分苦惱，不知該如何向男友討論只出一半，又擔心對方誤會自己不願付出。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「法律上沒有夫妻名分，建議都不用共同買東西，因為何時有意外會分手，都有可能，到時候就會為了共同買的東西爭論不休」、「不要跟沒法律關係的人一起買房」、「都還沒結婚就買房，難保錢丟進去一無所有啊」、「沒有結婚買什麼房子，光掛誰名下就要吵架了」、「還沒結婚不要一起買房，分手了很麻煩」。