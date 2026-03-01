ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

先搶先贏！　新北修繕補助「最高可拿20萬」

▲單一社區最高可獲得20萬元補助。（圖／翻攝自新北市政府工務局）
▲單一社區最高可獲得20萬元補助。（圖／翻攝自新北市政府工務局）

記者陳香菱／綜合報導

新北市政府為提升公共安全與居住品質，宣布啟動115年度公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫。工務局指出，今年度補助範圍擴大，新增多項修繕項目，單一社區最高可獲得20萬元補助，並即日起開放申請。

擴大補助範圍　即日起開放申請

工務局長馮兆麟指出，為保障行人通行安全及改善環境品質，市府自112年起針對公寓大廈社區範圍內的沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面提供修繕補助。去年已有多個社區申請，補助金額超過百萬元，獲得良好成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年度，市府進一步擴大補助範圍，新增防火巷及臨道路側供公眾通行之外牆磁磚修繕項目，以應對建築物外牆飾材老化、鬆動甚至脫落可能帶來的安全隱患。馮兆麟強調，此舉旨在提升通行環境的安全性與順暢度，保障公共安全。

補助資格與流程　分階段申請

根據補助規定，申請對象為104年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前已領得使用執照，及領得使用執照滿10年以上並報備有案的公寓大廈管理組織。

補助流程分為兩階段：第一階段需由管理組織備妥修繕計畫及相關圖說，送交工務局審查並核定後方可施工；第二階段則於施工完成後，檢附相關文件申請撥款。

補助金額最高20萬　額滿為止

工務局強調，已完成修繕的社區，可於竣工後3個月內併同第一及第二階段文件提出申請。補助金額為社區實際支出費用的二分之一，依補助項目不同，每案補助上限從4萬至20萬元。今年度總補助經費共200萬元，採先申請先補助的方式，額滿為止。

關鍵字：工務局新北補助修繕補助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

都更容積擬再放寬！新增量體要換社宅　國土署揭前提

針對行政院提出放寬都市更新容積獎勵，內政部國土管理署25日表示，政策核心在於兼顧公共利益，未來新增容積將與社會住宅供給直接連結，使開發利益回饋社會。同時也將啟動修法，強化整合與輔導機制，協助住戶自行主導更新，加快案件都更推動進程。

5小時前

先搶先贏！　新北修繕補助「最高可拿20萬」

新北市政府為提升公共安全與居住品質，宣布啟動115年度公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫。工務局指出，今年度補助範圍擴大，新增多項修繕項目，單一社區最高可獲得20萬元補助，並即日起開放申請。

6小時前

家人沒贊助！買房基金「全靠投資、儲蓄」有可能嗎　網吐真心話

高房價時代，年輕人想成家立業困難重重。近日有一名男網友發文指出，他觀察台中某區房價目前每坪約30萬元，雖然對未來漲幅不確定，但透過長期投資與儲蓄，是否仍有機會靠一己之力買房？貼文曝光，引起討論。

7小時前

台積電發威！　建商砸2.3億掃楠梓整排55年老透天

楠梓自從有台積電設廠後，老透天也鍍金。實登揭露，高雄右昌一巷整排屋齡55年老透天，一口氣出現轉手交易，總價2億3416萬元，換算單價32萬元。據查，新買家為開遠建設以蔡姓自然人名義入手。該公司透露，將持續整合基地。信義房屋專家表示，區域大樓受歡迎。

8小時前

中捷延伸彰化案送審！　三鐵共構金馬站成房市新曙光

台中市政府已正式將「捷運綠線延伸大坑及彰化綜合規劃報告」提送交通部審議。在目前房市受信用管制衝擊、市場動能熄火之際，這項重大利多被視為彰化房市打破「量縮僵局」的關鍵。

9小時前

林口房價停滯「還能買嗎？」　網點出關鍵：就買啊

近期有網友發文表示，他持續關注林口房市，發現該區房價在過去一年多來似乎呈現停滯狀態，想知道當地行情是否已達高點，還可以買嗎？貼文曝光後，引起討論。對此，信義房屋專家認為，短期上來看，林口房價似乎沒有要往上的感覺，但能不能買，還是看個人需求。

11小時前

新竹豪宅持有不到1年轉手「賠458萬」　房仲揭關鍵

新竹豪宅房價下跌，前屋主不到1年前以8128萬元購入，如今以7670萬元轉手，賠售458萬元。專家表示，原屋主當初購屋向融資公司申貸，相對少見，不排除是自身財務本就相對緊繃。在地房仲補充，面對這一波房市寒冬，新竹房價出現5~10%修正，本次個案成交價符合當前行情。

11小時前

台中最貴車位！七期豪宅350萬創價　網驚：都能買雙B了

在房價高檔盤整之際，台中連「停車位」都成了主角。根據最新統計，三大屯區預售案車位均價全面站上200萬元，其中，西屯區每個車位平均要價255萬元居冠，南屯區239萬元緊追在後，北屯區達221萬元。

12小時前

能源廠撿便宜進場　市價對半4.79億拍「東方巨人大廈」

「東方巨人大廈」位於台南東區，B1及1~3樓因「拍賣抵押物」淪落法拍，三拍由前瞻能源科技公司以4億7900萬元，加價368萬元得標。專家表示，雖然總價高，但單價遠低於區域行情。

13小時前

以伊開戰！大票想到她「置產泰國、杜拜」糗了：房產反指標？

中東局勢緊張之際，有網友翻出愛莉莎莎近年海外置產時間點，發現似乎「買哪裡、哪裡就出事」，忍不住笑稱她是「房產界巴逆逆」，貼文掀起熱議。

13小時前

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

以伊開戰！大票想到她「置產泰國..

新竹豪宅持有不到1年轉手「賠4..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

雙薪400萬！買2800萬房會..

台中最貴車位！七期豪宅350萬..

南屯都更王誰來當？　一秒看懂建..

坐擁中部最大科學園區　彰化溪湖..

台積電發威！　建商砸2.3億掃..

「住楊梅」每天通勤可行嗎？　網..

他嫌買老公寓自住「廢到笑」！過..

ETtoday房產雲

最新新聞more

都更容積擬再放寬　國土署揭前提

新北修繕補助「最高可拿20萬」

買房基金「全靠投資」有可能嗎　..

台積電發威！　建商砸2.3億掃..

中捷延伸彰化案送審！　三鐵共構..

林口房價停滯「還能買嗎？」　網..

新竹豪宅持有不到1年轉手「賠4..

台中最貴車位！七期豪宅350萬..

能源廠撿便宜進場　市價對半4...

以伊開戰！大票想到她「置產泰國..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366