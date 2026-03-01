先搶先贏！　新北修繕補助「最高可拿20萬」



▲單一社區最高可獲得20萬元補助。（圖／翻攝自新北市政府工務局）



記者陳香菱／綜合報導

新北市政府為提升公共安全與居住品質，宣布啟動115年度公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫。工務局指出，今年度補助範圍擴大，新增多項修繕項目，單一社區最高可獲得20萬元補助，並即日起開放申請。

擴大補助範圍 即日起開放申請

工務局長馮兆麟指出，為保障行人通行安全及改善環境品質，市府自112年起針對公寓大廈社區範圍內的沿街步道式開放空間、無遮簷人行道等退縮空間鋪面提供修繕補助。去年已有多個社區申請，補助金額超過百萬元，獲得良好成效。

今年度，市府進一步擴大補助範圍，新增防火巷及臨道路側供公眾通行之外牆磁磚修繕項目，以應對建築物外牆飾材老化、鬆動甚至脫落可能帶來的安全隱患。馮兆麟強調，此舉旨在提升通行環境的安全性與順暢度，保障公共安全。

補助資格與流程 分階段申請

根據補助規定，申請對象為104年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前已領得使用執照，及領得使用執照滿10年以上並報備有案的公寓大廈管理組織。

補助流程分為兩階段：第一階段需由管理組織備妥修繕計畫及相關圖說，送交工務局審查並核定後方可施工；第二階段則於施工完成後，檢附相關文件申請撥款。

補助金額最高20萬 額滿為止

工務局強調，已完成修繕的社區，可於竣工後3個月內併同第一及第二階段文件提出申請。補助金額為社區實際支出費用的二分之一，依補助項目不同，每案補助上限從4萬至20萬元。今年度總補助經費共200萬元，採先申請先補助的方式，額滿為止。