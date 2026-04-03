借名給爸買房！女大生憂信用破產　網驚：連女兒都在算計

▲投資失利的父親，要求女兒報考公務員以利「借名貸款」買房。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

「借名登記」也就是俗稱的借人頭，雖然只要契約內容不違反公共秩序或善良風俗，法律就會認定其效力，不過這種做法也有一定的法律風險。就有一名21歲女大生發文求助，透露父親之前因投資失敗賣掉2房產，現在計畫重買屏東透天厝，但因信用問題無法貸款，要求她報考公務員以利「借名貸款」，並承諾房貸由父支付、房子歸女兒。貼文一出留言區瞬間炸鍋，大批網友力勸原PO「千萬別當人頭」，直言這是信用賭博。

該名女大生在Dcard以「爸爸要用我的名字貸款買房」為題發文，表示52歲的父親雖然在金錢上對子女大方，且有定期幫孩子買股存學費。過去原本在新北跟屏東各有一套房，但因投資失敗2間都賣掉，現在他要把屏東這間買回來，不過因信用問題銀行現在不貸款給他，爸爸因此以「公務員好貸款」為由，要她去考公務人員，但她有其他想走的路，不想考公務人員。

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原PO擔憂「名字借他後繳到一半他走了我要怎麼辦？」直言自己不會回屏東了，這棟房子對她來說是沒用的。儘管爸爸承諾若他走了房貸沒繳完，未來仍可賣房當做她買房的頭期款。但原PO仍對「借了後會不會影響到我未來貸款信用？」感到焦慮，認為不但首次購屋貸款優惠沒了，且借名後在信用上或者額度可能都會被影響。

貼文一出網友看到「公務員」與「借名貸款」關鍵字紛紛示警，「當爸爸用狹隘人生觀決定你職涯時，他的決定都不要信」、「信用是這輩子最重要的東西，連女兒都算計太過分」、「他都可以投資失敗賣房了，這次買房投資高機率也是失敗」。更有內行人點破法律風險，「這叫借名登記，只要爸爸保留金流證據，房子他隨時能要回去，但房貸名義人是你，銀行只會找你討錢」。

而對於父親還款承諾，不少過來人分享慘痛經驗，「枕邊人借名字給家人，沒幾年繳不起就丟爛攤子給我們」、「唯一的風險就是爸爸繳一半落跑，再情勒你不能賣房，讓你一輩子被綁死」、「你爸就是自己沒辦法了，要借你人頭，看你囉，我有被借過，蠻痛苦的，自己買別的不動產利率比較高」。

原PO雖然再補充爸爸在金錢上並未苛刻，但網友仍認為「風險管理」優於「親情信任」，建議原PO應守住底線，「房子可以再買，但人生要是爛掉了，得為自己的決定負責」，不要成為爸爸投資失利的防火牆。