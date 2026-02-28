他嫌買老公寓自住「廢到笑」！過來人爽住　搖頭曝自家超優　

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 老公寓 。（圖／記者項瀚攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，在台灣買幾十年老公寓自住根本「黑人問號」，不只每天爬樓梯、包裹得自己收、追垃圾車，沒有管理員安全也堪憂，樓梯間灰塵多、隔音差，還可能漏水壁癌；更擔心都更慢、遇地震恐死傷慘重。他質疑為何一堆鄉民不多存點錢買社區大樓，引來兩派吵翻。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「沒人發現買老公寓自住整個黑人問號嗎！」文中列出老公寓一堆痛點，像是進出要爬樓梯、包裹要自己收、垃圾要自己追垃圾車，若花錢找人丟垃圾又怕「家家戶戶門口都垃圾」引來蟑螂；加上沒管理員、半夜誰進出都不知道，樓梯間灰塵多、窗外景觀被大樓擋住，視野與隔音都不佳。

他還點出老公寓屋齡久「大部分都有問題」，不是漏水就是壁癌，都更速度又慢，甚至嗆「哪天住到一半，一個地震就死傷慘重了」，直言買不起社區大樓就硬買老公寓「以為自己賺到」，最後只是在住「鬼地方」，讓他忍不住喊「真是豈有此理！」

貼文引來留言兩派吵翻，就有人有感原PO所說的，直嘆「追垃圾車真的爆幹麻煩」、「硬要說什麼硬傷，真的是隔音差還有長輩爬樓梯不方便。」

但更多網友秒反駁，「聽起來就跟沒錢吃麵包，怎麼不吃蛋糕差不多言論」、「社區大樓也是會有噪音問題啊！而且包裹不是都寄蝦皮跟超商嗎？每個月還要繳管理費，根本用不到多少」、不用黑人問號，就沒錢啊」、「近代地震倒掉，然後傷亡慘重的，好像都不是老公寓？」「樓梯間大家自己掃、包裹放郵局、垃圾丟定點，視野比大樓好，隔音沒問題、沒漏水，這我家。」

關鍵字：老公寓大樓PTT

