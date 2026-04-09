棄7.8萬豪租扛11萬房貸！他看股市噴發嘆：買房讓體感資產歸0

▲原PO因買房錯過這一波股市上漲，感到非常失落。（示意圖／取自PhotoAC）

記者王麗琴／綜合報導

究竟是要買房還是租屋？網路上總有不同論點，尤其在股市大好之際，把錢投入房市，投資報酬率是不是會優於房市？就有一名網友發文分享自身買房心境，原本是「打死不買房派」的他，長期以每月7.8萬元承租台北市區房子，不過前年決定購屋，扛下每月11萬元的房貸，卻因看著股市噴發、以及現金與股票數字「體感瞬間歸零」，讓他陷入焦慮。

該名網友在Dcard以「買房vs租房後的生活差異」為題發文，表示他原本是打死不買房派，租了一間台北市區每月78000的房子，覺得把資金投入0050跟台積電就好，每天看著股票、現金的數字就很開心，尤其看著漲幅的那種愉悅，有經驗的人都知道那種「顱內高潮」的感覺。但前年他決定買了一間房，選擇連本帶利還、每月11萬元的房貸，這項決定讓他直呼自己是「頭殼壞去」。

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他表示，雖然買房後住起來很開心，那種有自己家的心境真的不同，但買房的開銷比他一開始想的大很多，頭期加裝潢讓他體感上覺得「資產瞬間歸零」，這讓他相當焦慮；尤其台股這一年噴成這樣，他卻無緣，覺得自己挺蠢的，很像「人生重新開始的感覺」。

不過他也理性分析，以自己對居住品質的要求，一年花96萬元租房，零零總總的開銷加起來也要100萬了，10年下來也約千萬元房租支出，股票十年就算獲利2000萬也要分1/2給房東「好像沒必要」；且「能漲10年嗎？」、「中間不會有意外？」、「突然金融風暴？」、「突然急需用大錢怎麼辦？」等種種問題浮上心頭；最後他直言，買房其實是「甜蜜的負荷」，意外讓他變節儉了，以前因為銀行數字太漂亮，花錢都大手大腳，現在則要為了還房貸而審慎理財。

貼文一出立即引發熱議，支持買房的網友表示，「現在的確是租不如買」、「跟我的想法一樣，本來不想買、愛看資產表的數字每個月往上，但過去幾年房價實在漲太凶，打不過，只好加入」、「我也是，如果重來不會想買房子，有點金錢焦慮，我原本租金，一個月14,000，但一年要繳快20萬給房東，租屋屋況又沒多好就很賭爛只好買了」、「沒買房就要承擔房東隨時把你趕走的風險」。

傾向投資股市的人則認為，「目前的情況，個人偏向放在股市，等股市漲房市跌的某個點再考慮買，否則就先用租的」、「越晚買越好，先放起來複利」、「如果你2024不選擇買房，把頭期拿去買0050跟台積電，現在你又賺到6、7年的租金了，接下來幾年現金流更充沛不但住好屋還可以好好享受不用虧待自己」。

也有網友建議「我自己是認為房股都要同時持有」、「個人偏向放在股市，等股市漲房市跌的某個點再考慮買，否則就先用租的」。