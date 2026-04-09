ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

棄7.8萬豪租扛11萬房貸！他看股市噴發嘆：買房讓體感資產歸0

▲▼ 財務,理財,儲蓄,投資,房租,房貸,勞保遺屬年金,勞工退休金。（示意圖／取自PhotoAC）

▲原PO因買房錯過這一波股市上漲，感到非常失落。（示意圖／取自PhotoAC）

記者王麗琴／綜合報導

究竟是要買房還是租屋？網路上總有不同論點，尤其在股市大好之際，把錢投入房市，投資報酬率是不是會優於房市？就有一名網友發文分享自身買房心境，原本是「打死不買房派」的他，長期以每月7.8萬元承租台北市區房子，不過前年決定購屋，扛下每月11萬元的房貸，卻因看著股市噴發、以及現金與股票數字「體感瞬間歸零」，讓他陷入焦慮。

該名網友在Dcard以「買房vs租房後的生活差異」為題發文，表示他原本是打死不買房派，租了一間台北市區每月78000的房子，覺得把資金投入0050跟台積電就好，每天看著股票、現金的數字就很開心，尤其看著漲幅的那種愉悅，有經驗的人都知道那種「顱內高潮」的感覺。但前年他決定買了一間房，選擇連本帶利還、每月11萬元的房貸，這項決定讓他直呼自己是「頭殼壞去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，雖然買房後住起來很開心，那種有自己家的心境真的不同，但買房的開銷比他一開始想的大很多，頭期加裝潢讓他體感上覺得「資產瞬間歸零」，這讓他相當焦慮；尤其台股這一年噴成這樣，他卻無緣，覺得自己挺蠢的，很像「人生重新開始的感覺」。

不過他也理性分析，以自己對居住品質的要求，一年花96萬元租房，零零總總的開銷加起來也要100萬了，10年下來也約千萬元房租支出，股票十年就算獲利2000萬也要分1/2給房東「好像沒必要」；且「能漲10年嗎？」、「中間不會有意外？」、「突然金融風暴？」、「突然急需用大錢怎麼辦？」等種種問題浮上心頭；最後他直言，買房其實是「甜蜜的負荷」，意外讓他變節儉了，以前因為銀行數字太漂亮，花錢都大手大腳，現在則要為了還房貸而審慎理財。

貼文一出立即引發熱議，支持買房的網友表示，「現在的確是租不如買」、「跟我的想法一樣，本來不想買、愛看資產表的數字每個月往上，但過去幾年房價實在漲太凶，打不過，只好加入」、「我也是，如果重來不會想買房子，有點金錢焦慮，我原本租金，一個月14,000，但一年要繳快20萬給房東，租屋屋況又沒多好就很賭爛只好買了」、「沒買房就要承擔房東隨時把你趕走的風險」。

傾向投資股市的人則認為，「目前的情況，個人偏向放在股市，等股市漲房市跌的某個點再考慮買，否則就先用租的」、「越晚買越好，先放起來複利」、「如果你2024不選擇買房，把頭期拿去買0050跟台積電，現在你又賺到6、7年的租金了，接下來幾年現金流更充沛不但住好屋還可以好好享受不用虧待自己」。

也有網友建議「我自己是認為房股都要同時持有」、「個人偏向放在股市，等股市漲房市跌的某個點再考慮買，否則就先用租的」。

關鍵字：Dcard房貸股市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

越南房產信譽榜單公布！2026年信貸緊縮　「房貸利率驚見14%」

在經歷了2025年的劇烈波動後，越南房地產市場正迎來關鍵轉折點。隨著房貸浮動利率驚見 14% 的高水位，加上銀行信貸審核趨嚴，投資人與購屋族紛紛轉向保守。在這樣的寒冬背景下，越南權威企業評估機構 Vietnam Report近日公布了2026年十大信譽良好的房地產公司名單，報告中也提及信譽良好的工業房地產公司及房地產服務供應商排名，並指出越南房市正進入一個更具選擇性的成長階段。

1小時前

東京房價37個月首跌　專家曝「脫手最後時機」

東京都心房地產市場出現劇變，過去幾年受到海外投資客瘋搶、房價一路狂飆的東京都心中古大樓，近期竟出現「3年來首見跌勢」。專家指出，隨著日本重返有利率世界，加上國際地緣政治風險升溫，中古屋市場已出現供過於求的異狀，目前恐怕是賣方脫手的最後時機。

1小時前

少子化逆勢設新校　台中2區「人口淨流入」帶動房市

少子化仍持續增設新校區？台中市總人口數將破287萬人，而人口淨流入區如北屯、烏日都有校區新建計畫。專家透露，人口與房市往往呈現同步增長，用學校「綁定」自住6年，成為帶動新建案買氣的關鍵之一。

2小時前

403震後黃單建築！南機場公辦都更整合破9成「啟動招商」

台北市南機場整宅在2024年4月3日花蓮地震後，單元四（一期4、5棟）被公告為黃單建築，經過市府介入整合，在2025年8月終於都更意願達9成，北市都更處也在日前公告招商，預計規劃興建地上14層、地下4層的住商混合大樓，給民眾安全的居住空間。

2小時前

同樣價位「預售大樓 or 老透天？」　一票選前者：有電梯很重要

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名想買台中房子的網友發問，有兩間房子在考慮，一間是預售大樓，左另一則是50年屋齡透天，同樣路段、同樣價位該怎麼選？貼文曝光，許多網友選預售大樓。

3小時前

月薪3萬多「有機會買房嗎？」　網吐實話：能力多少住多遠

月薪要落在哪，才有機會買房呢？近日有網友發文表示，她平時雖然有投資和存錢的習慣，但對於月薪僅3萬元，她還是不禁疑惑，這樣的薪資，是否再怎麼努力，也一輩子都買不了房呢？貼文曝光後，引起網友討論。

4小時前

棄7.8萬豪租扛11萬房貸！他看股市噴發嘆：買房讓體感資產歸0

究竟是要買房還是租屋？網路上總有不同的論點，尤其在股市大好之際，把錢投入房市，投資報酬率是不是會優於房市？就有一名網友發文分享自身買房心境，原本是「打死不買房派」的他，長期以每月7.8萬元承租台北市區房子，不過前年決定購屋，扛下每月11萬元的房貸，卻因看著股市噴發、以及現金與股票數字「體感瞬間歸零」，讓他陷入焦慮。

5小時前

朋友預售屋想「平轉下車」能接？一票勸退：漲跌都不開心

有網友在社群發文表示，朋友的預售屋即將交屋，最近想用「平轉」方式轉讓，讓原PO猶豫是否現在上車接手，也好奇這個時機點適不適合買房。貼文曝光後引發不少討論，不少人直言，跟朋友買房風險其實不小，「漲了他不開心、跌了你不開心」，最後可能連朋友都做不成。

5小時前

買房要揹26.7年！　房貸期數創史上新高

全國平均房貸期321期、換算26.75年，創下新高紀錄。信義房屋專家表示，貸款期數持續創高有3大原因，包括30年房貸越趨普及、近來首購買盤比例提升、新青安40年房貸助攻。

5小時前

一表看北市滿額國中周邊房價　大安區這校跌17%最慘

台北市明星學區房市退燒了！統計26所滿額學校當中，有14所房價呈現下跌。其中，甚至有房價下跌逾15%的學校，包括大安區芳和實中、中山區大直高中國中部。

6小時前

【手機差點噴飛XD】婚禮浪漫橋段真的太「炸」了！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

已購客氣炸！　仁武預售案3→2..

馬汀鞋撤台大出清　旗艦店房東月..

永和人嘆回憶消失　得和路「20..

舊青安也開查！　她自住6年「才..

曾逼走赤鬼牛排！　公益路店王健..

繼承房揹700萬！賣掉「要繳1..

安平5期263坪地1.26億成..

等不到都更　老屋續命之路

居家微改造　無痛輕裝修迎接新生..

裝修預算怎抓？達人2招掌握

ETtoday房產雲

最新新聞more

越南房產信譽榜單公布！2026..

東京房價37個月首跌　專家曝脫..

少子化逆勢設新校　台中2區「人..

403震後黃單建築！南機場公辦..

同樣價位「預售大樓 or 老透..

月薪3萬多「有機會買房嗎？」　..

月扛11萬房貸！他看股市噴發嘆..

朋友預售屋想「平轉下車」能接？..

買房要揹26.7年！　房貸期數..

一表看北市滿額國中周邊房價　大..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366