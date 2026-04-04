剛入職年輕人不想買房？他喊「租金會崩」秒開戰：反而買兩戶

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，自己觀察到剛入職場的年輕世代對買房幾乎沒有需求，直言台灣未來恐怕會重演甚至比日本更慘的「失落年代」，認為少子化將讓租屋需求大減，房東撐不住自然降租、賣房，資產大幅縮水的時代遲早到來。他更喊話，未來20、30年除非剛性需求，否則「別碰房了」，引發兩派論戰。

該名網友在PTT的home-sale板發文指出，自己很早就認為台灣會走上和日本類似的道路，日本在經歷經濟輝煌後，許多年輕人買不起房，乾脆選擇租屋、住老家或不婚不生，「有得住就好，盡情享受生活」。他認為這樣的情況，大概會在自己小孩那一代於台灣重演。

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他認為，現在不少人賺錢更傾向花在旅遊與娛樂，對結婚買房興趣缺缺，「養小孩還不如先養貓狗」，加上多數父母本身已有房產，年輕人買房迫切性不高。他進一步分析，少子化將導致租屋人口下降，供過於求下租金自然走跌，投資客無利可圖就會拋售，「房子自然就降價甚至賠錢賣」，僅雙北蛋黃區可能撐得住。

不過許多網友並不買單，「日本這幾年都會區漲幅比台灣還兇耶」、「往前看10年、20年、50年，房市是漲還是跌？」也有人直言，「不婚不生反而會變成買2戶，養貓狗也沒法住老家，有些長輩不喜歡」、「不買房除非住家裡，不然也要租房，不是也一樣嗎？」

也有人直呼，「我自己也有發生，我岳父打電話跟我說房價要崩了，經濟超級爛，結果房價三四年翻一倍，跟你一樣當作沒事繼續喊空呢」、「除非有小孩，不然租房成本完勝買房，租房太划算了，光用利息就夠繳房租」、「看來你不知道日本租金貴成什麼樣子。」