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交屋後仍有「私人物品未清」！男怒退租　房東：辜負姊姊的用心

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲陳男在交屋後發現屋內仍有房東私人物品，憤而解除租約。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗一名陳姓男子控訴，他於114年5月與房東謝女簽下租約，租下一棟4層樓房屋，詎料簽約後謝女片面禁止他使用屋內和式房間及3樓浴室，且交屋後屋內仍留有謝女私人物品、垃圾等未清除，經多次催告未果，遂發存證信函解除租約，並提告要求謝女返還押金、租金預付款共20萬元。苗栗地院法官審理後，判處謝女應返還款項。可上訴。

判決書內容指出，陳男於114年5月8日與謝女簽下租約，約定以每月租金2萬5000元租下該動4層樓房屋，租期自自114年6月1日起至118年5月31日止，謝女並應於5月20日交付房屋，陳男並依約於簽約日交付押金5萬元、6個月租金預付款15萬元。

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詎料雙方簽約後，謝女竟片面禁止陳男使用屋內和式房間及3樓浴室，後5月20日交屋之際屋內仍留有謝女私人物品、垃圾未清除，陳男當場委請房仲通知謝女，限期於5月23日清除完畢後再行交屋，但卻未獲置理，經多次催告仍無效，陳男遂於6月9日寄發存證信函解除租約，並請求謝女返還押金、預付租金共20萬元。

對此，謝女坦承在交付鑰匙後屋內確實仍存放私人物品，但表示陳男5月20日當天透過房仲要求她3天內清除完畢，同時交還鑰匙，豈料翌日陳男就表示無意承租，因此請求法官駁回陳男之訴。

苗栗地院法官審酌，房仲吳女證稱，該屋有4層樓，當初僅約定頂樓不在出租範圍內，和式、3樓浴室仍在出租範圍中；且5月20日當天，吳女也在場，確認當時屋內還有許多房東的私人物品沒有帶走。

至於謝女辯稱陳男於5月21日就表示無意承租等語，法官勘驗雙方對話紀錄，陳男於5月21日傳送「要不有什麼方式可以退租、我賠些錢給你可以嗎？」然謝女僅空泛回覆「意氣用事不值得」、「希望你看得到姐姐的用心與努力想整理好給你們」、「你辜負了姊姊的認真與用心」等，未見謝女同意終止契約，因此足認雙方未達成終止租約之合意，判處謝女應返還押金、租金預付款共20萬元。可上訴。

關鍵字：房東租屋租約

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