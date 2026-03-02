東區網美餐酒館店面求售2年無果　房東低頭自砍2000萬





▲2年半前延吉街「嵩sung」房東以2.18億元開價求售店面，如今悄悄降至1億9888萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2023年知名餐酒館「嵩sung」進駐延吉街，2年半前房東以2.18億元開價求售該店面，如今尚未賣掉，開價悄悄自砍近2000萬元，降至1億9888萬元。專家指出，該店面年租金420萬元，以此開價換算，租金投報僅2%出頭，去化仍有難度。

2年半前《ETtoday新聞雲》報導，知名餐酒館「嵩sung」進駐延吉街，在2023年9月開幕，珊瑚橘色的洞穴裝潢頗具特色，深受年輕人喜愛，一位難求。該店面1樓+地下室權狀約90.8坪，當時房東以2.18億元求售該店面。

然而過去了2年半，該店面尚未賣出，且觀察《591房屋交易網》資訊，該店面開價悄悄降至1億9888萬元，等於自砍1912萬元，降價幅度接近1成。

經查謄本，該店面房東為投資公司，每月租金約35萬元，1年是420萬元，以1億9888萬元開價推算，租金投報率約2.1%。

「嵩sung」負責人陳詠翔表示：「目前我們都採深耕商圈的經營模式，店面都採長約制，一次至少8～10年，房東售屋不影響整體經營。」

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示：「不少客源穩定的熱門餐廳，有更大的信心可以長期經營，在現金流豐沛的情況下，不少業者也會有買下店面的規劃。」

不過，張旭嵐分析：「該餐飲集團從台中發家，且更多經營據點在台中，若買下店面自用，以地利和總價考量，著眼台中店面的可能性更高，且不動產的資金流動性低，該集團目前還有其他副品牌持續拓展中，因此應該會比較考慮將資金投入本業持續開發。」

▲延吉街「嵩sung」店面以1億9888萬元開價求售 。（圖／翻攝自591）

樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「該店面房東為投資公司，購入時間僅3年多，在市場上試了一下水溫後，降低開價反映出頗有誠意出售，也顯示其置產策略角度鮮明。」

韋昀廷接著表示：「在知名租客進駐後，可期待的是租約穩定，但在高利率的環境中，就算是精華區店面，租金投報還是要在3%以上，才能吸引買方目光。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「延吉街人潮、超潮量大，餐飲店家多，頗具美食群聚效應，整體區域空置率低，且在大巨蛋開幕之後，也帶動商圈人氣。」

不過，葉沛堯直言：「即使該店面開價降至1億9888萬元，換算1樓及地下室每坪均價也達219萬元，在都更效益較低、租金投報差強人意的情況下，可能的成交金額還會往下。」

▲延吉街餐酒館「嵩sung」降價刊售分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

