淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

▲淡水。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

住哪裡竟然會影響錄取機會？一名住在淡水的網友分享，從事人資的朋友私下透露，公司在發offer前，會把求職者的居住地納入評估，擔心通勤距離太遠，員工可能做不久就離職，尤其是住在淡水的應徵者。貼文曝光後，網友卻認為，會離職的最大原因不是通勤太久，「是公司太爛」。

有網友在Threads發文，前陣子與人資朋友聊天時，對方提到公司在審核人選時，會評估住家與公司距離，「像住淡水的，資方都要考慮很久，要不要發offer給你們」，原因在於擔心長期通勤壓力大，員工可能很快就離職。

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原PO則坦言，其實更應該錄取住在很遠地區的人，會選擇住在偏遠地區，就是因為沒有錢，「發offer給我，工作不要太鬼，我才不會隨便跑掉，因為我沒有錢。」

公司薪水好、福利好才是關鍵



貼文曝光，多數人支持原PO觀點，薪資與公司制度才是關鍵，「淡水居民早就習慣長距離通勤，為了薪水願意忍耐」、「通勤再遠，只要薪資合理，大家都會撐下去」、「為了錢我甚至曾在汐止工作，來回約3.5小時」、「淡水內湖通勤五年，為了很香的薪水就是會撐下去」、「會跑是因為公司很爛，不是因為我住很遠」、「換了工作還是一樣要通勤啊！真覺得遠，先換的不是工作，而是居住地」。

還有網友指出，「我在台北上班，同事都是外縣市（新北或基隆）來的，通勤都要不少時間，土生台北人很多不缺錢的幹嘛要工作？有也是做好玩的，但這種更容易跑掉，人資有想過這點嗎？」