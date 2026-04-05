買豪宅像被面試！　「超狂潛規則」曝光：被列黑名單

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

知名粉專「地產秘密客Ting & Sam」日前分享台中豪宅品牌的獨特銷售模式，客戶賞屋時不僅沒看到個案說明，反而感覺是在「被面試」，甚至還有一項江湖傳言的潛規則，「報價後不買就變成黑名單」，引發大批網友熱議。

買房像被面試！業務不談報價先「打探身家」

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地產秘密客透露，友人在參觀台中一線品牌豪宅時，經歷了一場神祕的賞屋過程。業務大部分時間都在暢談品牌理念，對於價格卻隻字未提，反而更像在「聊天」。

友人笑稱，業務會不斷打探職業背景、休閒活動以及交友圈，感覺是在篩選客戶層級。據悉，這家建商會嚴格過濾住戶素質，若內容不符品牌形象，便不會成交。

品牌潛規則流出：報價後不買恐成「拒絕往來戶」

盛傳，這個品牌特有的文化是「看房不報價」，建商在確認買家意向與背景前，不會隨意透露成交價；更驚人的是，若報價後買方未當場決定或不買，未來可能成為該建商的拒絕往來戶。

地產秘密客表示，「確實之前有聽說，在台中問別人買房，通常不只是你買在哪？大家更在意的是，你住哪個建商蓋的房子？品牌效應在台中尤其明顯。」

有客戶篩選機制！豪宅「不是誰都能買」

她也直言，其實不只台中，只要是豪宅產品，大部分都有客戶篩選機制，不是隨便誰來都賣，某種程度上，他們也在替社區挑選未來的鄰居吧！

對此，網友們紛紛回應，「這是真的，親身體驗過」、「豪宅的住戶背景確實很重要」、「能篩選屋主，但篩不了房客」、「我知道是哪一家，他們的房子真的很棒」、「中部人一看就知道是X輝」、「O聚也是這樣」、「篩選鄰居很合理，不然千萬買房億萬買鄰是真的」、「品質確實有差，聽說有鄰居交屋零缺失」。