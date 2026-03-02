單價衝93萬！　神秘人5.89億預訂七期整棟商場

▲聯聚建設在2025年底推出的商辦新案「聯聚中衡大廈」，其中規劃一棟轉角廣場，根據實登已有神秘人出手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

住宅市場雖持續走冷，但商辦市場卻大有斬獲。聯聚建設在2025年底推出的商辦案「聯聚中衡大廈」，其中規劃一棟轉角廣場，根據實登已有神秘人出手，1月時以5.89億元交易，拆算單價來到93.37萬元。

據實登最新揭露，該商場共計4層樓，坪數落在781.29坪，包含15車位，總價5.8898億元，拆算單價每坪來到93.37萬元，實際詢問聯聚建設總經理王于娟表示不便透露客資，但對於市況她說：「整體銷況慢了一點，但一步一腳印，商辦市場不受影響。」

「聯聚中衡大廈」規劃樓高37層，60~130坪彈性格局，攜手義大利建築團隊ACPV Architects 操刀全案建築與空間設計。目前累積揭露25筆實價資訊，包括1筆商場，目前辦公室最高單價約96.51萬元，總價1.21億元，最低單價約76.2萬元、總價6305萬元。

▲七期零售市場近年在多個指標型個案上都有斬獲，反映消費型商業空間已成為下一波市場主力。（圖／記者陳筱惠翻攝）

其實在2024年開春，當時聯聚建設推出的「聯聚中維大廈」，同樣一座商場坪數約722.03坪，也同樣在預售時期就已經以5.65億元出售，當時拆算每坪單價近84萬元。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「七期除豪宅與頂級辦公市場表現亮眼外，隨著生活機能日益成熟，也同步推升高租金、高單價的零售店面與商場去化速度。」他表示，七期零售市場近年在多個指標型個案上都有斬獲，反映了繼高端住宅、頂級辦公需求崛起後，消費型商業空間已成為下一波接棒主力。

▲「聯聚中衡大廈」的轉角廣場1月時以5.89億元交易，拆算單價來到93.37萬元。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

