200坪空間不夠用　高雄20年NET將熄燈

▲三民區十全店至少開店20年，不少在地人可說是從小逛到大，近期門口突貼出結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「NET」是台灣最知名的連鎖服飾品牌，三民區十全店至少開店20年，不少在地人可說是從小逛到大，近期門口突貼出營業至3月8日，還未搬走屋主已火速開出32萬元重新招租。信義房屋專家預估，沿線空租率低，很快有租客承租。

「NET」十全店近期門口突貼出營業至3月8日，引起不少在地人熱議。店員透露，主要因現有空間不敷使用，決定結束營業搬遷，之後可到高雄七店、高雄大順店選購。

▲該店尚在營業，屋主已經火速重新招租。（圖／記者張雅雲攝）

消息一出，勾起不少在地人回憶，透露該店至少已開店20年，堪稱「從小逛到大」，是日常採買、換季補貨的固定選項，即將熄燈十分不捨。而該店尚在營業，屋主已經火速重新招租，根據銷售資料，為地上4樓，坪數共200坪，月租金32萬元。

信義房屋後驛店業務陳炤廷表示，十全一路屬高雄早期發展的成熟生活圈，商家、醫療、學區齊備，有高醫大、高醫大附設中和紀念醫院等，十全路、熱河街、吉林路等商家林立，已有群聚效應，商業機能相當發達。

▲十全一路屬高雄早期發展的成熟生活圈，商家、醫療、學區齊備，有高醫大、高醫大附設中和紀念醫院等。（圖／記者張雅雲攝）

十全路沿線1樓店面，單坪租金大多落在每坪約1100~2000元；少數靠近夜市、三角窗或條件特殊物件，單坪甚至可達3000元，只要符合區域租金行情，空租期都不高。

住宅則是以10年內大樓最受買方青睞，單價落在每坪35~45萬元，陳炤廷說：「台積電效應前，不少10年內大樓成交仍在2字頭，如今漲幅明顯，甚至已有翻倍漲幅。」

▲高雄NET十全店結束營業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商機構大南區協理林祺博分析，該區具高醫生活圈與後驛商圈的雙商圈優勢，加上鄰近捷運紅線後驛站，附近就是台鐵高雄站，之後還有高雄車站的大都更計畫以及高鐵南延等交通與建設題材，生活、交機能帶動自住與置產需求。

此外，部分高醫家長族群也會考量孩子就學與居住需求，形成穩定的支撐買盤，即便市場氣氛轉冷，該區仍能維持相對抗跌的房價。

