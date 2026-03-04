老屋賣新房價？交屋潮撿漏？　法拍小哥：買這款房等於接盤

▲不少30、40年的老公寓，開價竟直逼新成屋，讓買方霧煞煞。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

不少30、40年的老公寓，開價竟直逼新成屋，讓買方霧煞煞。這究竟是屋主不願讓價，還是市場真的撐得住？最新一集《地產詹哥老實說》邀請法拍小哥陳俊廷上節目解惑，指出其中的關鍵在於「賣房急不急」，此外他也給予買賣雙方實務上的建議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析2026房價走勢。

不是所有老屋都不合理，差別在有沒有未來性。陳俊廷指出：「部分位在台北市、路寬夠、基地條件佳的老公寓，具備都更潛力，價格自然撐得住。但若是巷道狹小、沒有整合空間，開價卻貼近新屋，那就真的不值得。」

即便如此，市場上仍可見高價老公寓持續待售。陳俊廷直言：「原因就在於屋主心態，不賣也不痛，沒有非降不可的壓力，「如果屋主不急，價格自然就會撐住，掛在那邊當裝置藝術也甘願。」

▲陳俊廷提醒，降價急售未必便宜，銀行估價才是關鍵。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

此外，陳俊廷提醒：「降價急售未必便宜，銀行估價才是關鍵，面對第七波信用管制後出現的降價物件，很多只是修正過去灌水的價格，未必是真正的便宜貨。」

陳俊廷建議：「買方出手前先詢問銀行估價，銀行每天在估價，雖然是初估，但至少不會離行情太遠，也能避免貸不夠。」

然而交屋潮來臨，投機客恐成第一排受傷者。陳俊廷表示：接下來的預售屋交屋潮，將是市場壓力測試，現在限貸嚴格，撐高槓桿的投機客，最容易先出問題，反而是現金實力充足者與真正首購族，操作空間相對較大。

至於部分交屋量大、機能尚未成熟的重劃區，陳俊廷也提醒買方保持警覺，「前2年漲太快的區域，泡沫還需要時間消化。」

▲自住客可依銀行估價再打折出價，投資客則要有耐心等待。（示意圖／ET資料照）

陳俊廷總結：「只要政策不鬆動，目前仍偏向買方市場，開價是屋主的權利，但出價是買方的權利。」他建議，自住客可依銀行估價再打折出價，投資客則要有耐心等待，「不用被高開價牽著走。」