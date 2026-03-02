ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

▲▼七期,台中,寶輝秋紅谷,外觀,房市,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「寶輝秋紅谷」在去年聖誕節當天成交一筆中樓層戶別，總價1.35億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豪宅市場不冷清，位於七期秋紅谷生態公園第一排的「寶輝秋紅谷」，過去頂樓樓中樓戶別創出9字頭身價，據實登揭露，去年12月25日，也就是聖誕節當天成交一筆中樓層戶別，總價1.35億元交易，0貸款。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

這筆實力雄厚的交易，落在豪宅王「寶輝秋紅谷」17樓戶別，總面積193坪，含4車位、1320萬元後，單價來到78萬元，以毛胚出售的總價更是來到1.35元。

經查，該戶為2位自然人共同持有，且採0貸款交易，自然人分別來自雲林與台中豐原區，觀察近1年實價揭露，「寶輝秋紅谷」2025年成交就3筆，其中鐵粉等級的忠實客戶，直接以總價 2.69億元一次收下整層2戶，加上此次交易，達成交易戶戶億元成就。

▲▼台中,七期,秋紅谷公園。（圖／記者姜國輝攝）

▲「寶輝秋紅谷」位於七期秋紅谷生態公園第一排。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士透露，這2位自然人為夫妻關係，感情相當深厚，是在傳產打拼多年的1.5代，更曾經背負巨額債務，近幾年堅持MIT製造、生產，在該領域打響一片天，說是最浪漫的聖誕禮物並不為過。

對此，七期房仲謝兒政表示：「目前大坪數豪宅推案相較目前市場相對稀有，加上社區又是具備指標的建物，寶輝低調的品牌質感尤其吸引傳產老闆，即使市場氣氛轉冷，價格仍相對穩定。」

據了解，寶輝建設有望將於下半年將推出惠中路市政北五路近2200坪土地，規劃新的豪宅預售案，從土地規模、建商品牌、產品設計來推估，市場預測每坪單價將站上百萬元大關。

關鍵字：寶輝豪宅寶輝秋紅谷七期成交台中億元社區

富人的「聖誕禮物」！　七期豪宅王毛胚屋1.35億賣出

