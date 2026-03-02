台積電廊帶房市太狂　橋頭首座社宅2029完工救租屋荒

▲都市更新中心2日舉行「橋新安居B」社會住宅動土，該案為中央在高雄動土的第27處社宅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中央社宅首度插旗橋頭！國家住宅及都市更新中心2日舉行「橋新安居B」社會住宅動土，該案為中央在高雄動土的第27處社宅，也是橋頭區首座中央社宅，規劃505戶住家，預計2029年完工。專家表示，產業陸續進駐，橋頭居住需求快速升溫。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

「橋新安居B」位於高雄市橋頭區橋新十路、橋新三路、新中五街所夾街廓，住都中心表示，該社宅鄰近高雄都會公園及國慶青埔棒球場，屬高雄新市鎮1期範圍，車程10分鐘可抵達捷運紅線青埔站、台鐵橋頭站、省道台1線及國道1號楠梓交流道，享便捷交通區位。

且位於高科技廊帶核心，南科橋頭園區、台積電設立的楠梓園區、楠梓科技產業園區及循環材料暨材料創新研發專區等，皆可就近提供就業機會。且周邊國中小學區資源完整，加上預計於2028年竣工開校的國立高科實驗高中，區域住宅需求持續墊高。

▲高雄新市鎮有2028年竣工開校的國立高科實驗高中，區域住宅需求持續墊高。（圖／記者張雅雲攝）

該案規劃505戶，住都中心表示，規劃少見的套房~2房產品，套房為202戶、2房約252戶、3房為1戶，並同步設置店鋪與托嬰中心，強化社區機能，鎖定小家庭與就業族群。而除了「橋新安居B」外，「橋新安居」A、C基地也將於近日接力動土，合計可為橋頭區提供993戶社宅。

高雄新市鎮因屋齡新，租屋族詢問度最高，大家房屋岡山阿公店加盟店東吳庭輝表示，目前區域以10年內大樓最多，若含基本裝潢與家具，含車位、管理費，2房租金多落在2~2.5萬元之間，3房則約2.5~3萬元，

吳庭輝說，主力多為外來工作人員與學生族群，其次則是暫時不想背房貸的族群，在產業園區帶動下，橋頭居住需求快速升溫，橋頭、楠梓短期移入人口增加，讓租屋需求持續有撐。吳廷輝說：「2房破2萬元已逐漸成為新市鎮的基本門檻，社宅完工後能提供負擔相對輕鬆的月租金，租屋族相對有感。」

