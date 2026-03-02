三都拖累！　前2月移轉棟數年減3.7%

▲2月六都移轉棟數出爐，創下近10年單月新低。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

2月六都移轉棟數出爐，創下近10年單月新低，若排除春節因素、合併1+2月來看，也是年減3.7%，連續3年收黑。不過專家表示，移轉棟數出現跌幅收斂，今年前兩月股市表現暢旺，當股市漲不動時，資金就有機會部分流進房市。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（2日）六都地政局公布2月買賣移轉棟數，總計六都10480棟，月減42.5%，年增32.8%，創下近10年的單月新低。將六都前2個月的買賣移轉棟數合併計算，六都1+2月共28717棟，年減3.7%，連續3年收黑。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「今年2月適逢春節，工作天數與去年同期、今年1月相比，都減少3成左右，也讓2月在交易行政作業暫停的影響下，年月表現都明顯下滑。」

觀察1+2月的買賣移轉狀況，張旭嵐表示：「六都較去年同期微減，顯示即使排除農曆新年季節性因素，整體買氣表現依然弱勢，也說明打炒房政策對房市的抑制力持續發威，只要央行沒有大動作鬆綁信用管制，馬年的房市春燕就還要再等一等。」

▲1+2月六都買賣移轉棟數整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「通常政策剛上路的半年，市場反應會較為劇烈，時間久了市場也會慢慢適應，觀察移轉棟數出現跌幅收斂，沒有出現雙位數的年減表現。」

展望後市，曾敬德表示：「今年前兩月股市表現暢旺，但就資金利用的機會成本來看，短期內股市波動大機會多，或許股市出現漲不動時，資金就有機會部分流進房市，但整體自用當道的格局還是不變，目前還是高檔轉折後的盤整期間。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議：「購屋族可趁目前市況較冷時，多方看屋比較，針對具有實質機能與建設支撐的區域，大膽出價，更有機會以甜甜價購得好屋。」

進一步觀察各縣市1+2月表現，其中台南年增17.8%最出色。而桃園、台中、高雄都呈現衰退，年減幅分別為6%、16.5%、8.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「台南歸功於去年底以來，歸仁高鐵站區湧現新案交屋潮；台北市則受惠北士科輝達議題拉高北投區交易量能，加上大安區都更危老重建案開花結果挹注交屋量，使兩區較去年同期大增超過百棟。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」