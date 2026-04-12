年薪320萬！新竹夫妻想買「近豪宅線」房　內行警告：別犧牲小孩

▲ 原PO想買靠近豪宅線的房子，卻又擔心壓力太大。（示意圖／記者張菱育攝）

記者王麗琴／綜合報導

在央行第七波信用管制後，豪宅貸款成數通常不得超過三成，代表買方必須準備高達7成的自備款。就有一名在新竹工作的男網友表示，他和妻子年收入總共320萬左右，目前總資產約1950萬，好奇此資產貸款買「靠近豪宅線」的房子是否會吃力。對此，網友們看法兩極，有網友認為貸款只能貸三成，太拚了；但也有網友覺得此條件貸款「輕輕鬆鬆」。

該名男網友在Dcard以「認真問 這資產能買靠近豪宅線的房嗎？」為題發文，表示他目前28歲在新竹工作，與妻子計畫生1~2個小孩，跟太太兩個人的月薪一個90K另一個85K，合計年薪大約在320萬左右，每年能成長5%，且每月的薪水會定期定額買0050跟正2，目前累計約有1700萬的股票、現金250萬，總資產共有1950萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖然他沒背過房貸，但他知道年收入320萬要生小孩、又要買3500萬以上的房子是不太可能，因此詢問大家，在有近2000萬的資產、不打算多付頭期的情況下，是否能貸到接近豪宅線的房子？會很吃力嗎？

貼文一出，不少網友認為會很吃力，「太拚，不要犧牲小朋友的生活品質去換一間房子」、「買靠近豪宅線 你要有心理準備 只能貸款3成心理準備通常建議3500萬以下」、「資產還沒很高不用累死自己，豪宅線下面一點，過得會很舒服」、「太拼了，先買個1600-1800上下的房子吧，每個月還2.5萬算很多了，以後孩子長大開銷突然會變很多」。

也有網友覺得此條件買豪宅應該輕輕鬆鬆，「可以，薪水還會成長，其實壓力不大。只是真的要確定可以貸款到8成」、「輕輕鬆鬆吧，不過還是建議買3000以內，碰到豪宅線真的沒什麼空間漲幅了」、「覺得輕鬆，資產2000萬的話絕對」。