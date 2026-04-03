日本住宅「出現一票假飯店」　財經專家曝亂象：新型城市問題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著訪日觀光客數量爆發性成長，日本住宅區正陷入一場「隱形飯店」危機。知名財經作家游庭皓發文揭露，東京目黑區等地出現大量外觀與普通民宅無異，實則長期經營旅館業務的設施，引發噪音與治安疑慮。這種規避法規的營運模式，不僅衝擊社區安寧，也讓合法旅館業者面臨不公平競爭，成為日本觀光熱潮下極待解決的新型城市問題。

住宅區變身「假飯店」 東京目黑區淪重災區

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游庭皓指出，日本住宅區正出現越來越多看起來像普通民宅，實際上卻是長期接待外國遊客的隱形飯店。在東京目黑區等精華地帶，甚至發生整排住宅中，有數戶同時充當旅館經營的現象。

由於外觀幾乎看不出差別，外籍遊客深夜頻繁出入所產生的噪音及治安疑慮，讓原本平靜的社區生活環境與觀光開發產生嚴重衝突，居民怨聲載道。

規避「180天限制」 隱形飯店靠這招長期經營

根據日本現行法律，民宿的經營規定相當嚴格，一年的營業天數通常限制在180天以內。然而，游庭皓分析，許多業者為了獲取更高利潤，透過規避規定或以不同名義登記，將民宿轉化為全年營業的「假飯店」。

由於這些設施混雜在住宅用地中，地方政府查核極為困難，導致守法的旅館業者需負擔更高的成本與嚴格審查；而非法設施卻能快速擴張，形成市場亂象。