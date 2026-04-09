同樣價位「預售大樓 or 老透天？」　一票選前者：有電梯很重要

▲要買公寓還是大樓？（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名想買台中房子的網友發問，有兩間房子在考慮，一間是預售大樓，另一間則是50年屋齡透天，同樣路段、同樣價位該怎麼選？貼文曝光，許多網友選預售大樓。

有網友在Dcard發文，兩種物件地段相同、總價相近，差別僅在建物型態與屋齡。一間是全新預售大樓，享有新穎設備與社區管理，另一間則是50年屋齡透天厝，「你會選哪個建物？原因？」

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多數人支持買大樓 看重電梯



貼文曝光，多數網友選擇大樓，「想住一輩子，電梯至關重要，不希望房子年紀比我大，老屋維護麻煩，而且有管理員代收包裹、有子母車免追垃圾車」、「大樓的話會比較保值」、「純自住選大樓吧」、「我會選大樓，優點：電梯、垃圾、包裹、公共環境都有人打理，以後說不定好賣、出租也方便。缺點：坪數可能比透天少2倍、管理費和清潔費後續可能會漲。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德就分析過，大樓重生活品質，透天則重資產的保值性、增值性，不過老透天有土地，會比較靈活，改建或合建都可以。曾經理也提到，其實兩個都保值，只是土地越大，相對來說，開發的利益相對來說比較有報酬。

另外，曾經理也提到透天的優點及缺點，優點是空間大、土地值錢、不被干擾等等；缺點則是沒有管理員收包裹，需要爬樓梯等等。