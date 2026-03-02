ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

房市慘了？　不動產聯盟理事長示警：第七波不調交易量恐再縮

▲▼ 黃啟倫 。（圖／記者項瀚攝）

▲中洲建設董事長黃啟倫正式接任中華民國不動產聯盟總會第三屆理事長。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中洲建設董事長黃啟倫正式接任中華民國不動產聯盟總會第三屆理事長，他強調不動產業非孤島，而是牽動200萬人生計。針對房市現況，他直言：「若第七波管制不調整，估今年交易量將再縮。」

中華民國不動產聯盟總會今（2日）行第三屆理事長交接典禮，由中洲建設董事長黃啟倫正式接任。他首先強調：「不動產業非孤島，絕非僅是『建商』2字所能概括，而是牽動200萬人生計。」

對面房地產業艱困的環境，黃啟倫表示：「七波信用管制已見效之際，2025年買賣移轉棟數創近年新低、預售屋推案與成交動能同步萎縮，市場對房價上漲的預期已全面轉向保守。」

黃啟倫接著表示：「我們擔心的不是降溫，而是『過度治療』導致市場硬著陸，建議政府應即刻啟動政策滾動式檢討，避免市場由『預期降溫』走向『非理性急凍』，也避免引發失業連鎖反應。」

▲▼ 房市,建案,台北市。（圖／記者賴志昶攝）

▲台灣住宅自有率高達84%，若市場因政策過度收縮而引發價格劇烈波動，恐將引爆金融系統性風險與社會層面的連鎖效應。（圖／ET資料照）

此外，黃啟倫表示：「台灣住宅自有率高達84%，若市場因政策過度收縮而引發價格劇烈波動，恐將引爆金融系統性風險與社會層面的連鎖效應，此風險不容小覷。」

黃啟倫表示：「現在房市已完全沒有投資客，房市的錢都跑到股市了，政府要去想想『為何，可以接受股市狂飆，房市卻要抓得那麼緊？』」

對於2026年房市，黃啟倫直言：「若第七波選擇性信用管制不調整，今年房市不會正常化，估移轉棟數將低於去年的26萬戶，量將再進一步萎縮。」

關鍵字：中洲建設黃啟倫不動產聯盟總會理事長第七波管制政府

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

