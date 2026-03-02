橋頭產專地開標再摃龜　在地人敲碗第3家好市多

▲國土署釋出高雄新市鎮1期橋頭「後壁田段374地號」產業專用區的標租及設定地上權案，2日流標，在地人紛紛敲碗好市多進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

南科橋頭園區1月提前啟用，國土署再度釋出高雄新市鎮1期橋頭「後壁田段374地號」產業專用區的標租及設定地上權案，70年權利金為26.7億元，2日開標，再度以無人投標收場，在地人紛紛敲碗好市多進駐。

為活化高雄新市鎮土地、帶動地方產業升級，內政部國土署表示，釋出高雄新市鎮第一期發展區內10.48公頃的產業專用區土地，2日開標，該案3年前曾經流標，此次再度捲土重來，再度以流標收場。

國土署表示，此次標租案土地建蔽率60%、法定容積率達400%，租期長達70年，土地可供養生醫療、工商展覽、創新產業或營運總部以無污染或低污染等產業進駐使用。根據公告，地上權權利金為26億7780萬元，年租金為1500萬元。外界原先看好產業群聚效應會替標租案加分，不料仍無人投標。

國土署表示，後續將就出租年限、租金結構及整體招商條件等面向，進行綜合評估，並參考產業景氣與投資趨勢，審慎研議再推出時機。

▲外界原先看好橋科1月完工，產業群聚效應會替標租案加分，不料仍無人投標。（圖／翻攝自國土署）

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，「以目前時間點，要招商成功困難度太高。」他分析，現在市場連所有權土地都出現觀望，更何況地上權土地，加上總投資金額高達26億元，資金壓力相當明顯。

許值瑋說：「該地為產業專用區，僅能作商業或產業用途，無法開發住宅，對習慣推住宅產品回收資金的建商來說，吸引力有限。」

在地人則期待，雖然該地為產業專用區，用途須依細部計畫土地使用分區管制要點辦理，但產專地可設大型商業設施，紛紛大力敲碗好市多進駐。

地方人士認為，高雄目前僅2家好市多門市，北高雄大順店假日塞車成日常，過去好市多也曾傳出評估高雄第3家分店，該地若能降低投標金額與面積的門檻，在橋科提前啟用、產業人口持續增加的背景下，加上橋頭周邊住宅密度尚未飽和，若規劃高雄第3家好市多賣場甚至是高雄首家好市多加油站，對當地交通不至於造成大幅衝擊，反倒可帶動發展中的商業機能。

