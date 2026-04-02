台幣200萬買不到台北套房　能買下日本「這座城」當城主！

▲這座「德川城」其實並非戰國古城。（圖／翻攝自FB／風塵萬里 旅人手札）

記者鄺郁庭／綜合報導

只要約200萬台幣，就能在日本買下一座「城」？部落客「風塵萬里 旅人手札」日前在粉專分享，一棟位於北海道赤平市、外型神似天守閣的建築在網路爆紅，開價僅6.4萬美元（約新台幣200萬元），掀起熱議。不過他也曝光房產公司說法，低總價背後其實暗藏高持有成本，買得起不代表養得起。

「風塵萬里 旅人手札」發文分享該座城，但也馬上直呼「但先別急著當信長！這裡有幾個讓你冷靜的真相。」首先是真相一，「它並不是真正的『日本古城』」，他指出，這棟名為「德川城」的建築，其實並非戰國古城，而是1991年泡沫經濟末期興建的鋼筋混凝土建物，過去曾作為玩偶工廠兼餐廳使用，本質上屬於「特色商業廠房」，只是外觀仿造城堡造型。換句話說，這是一間「長得像城堡的特殊物件」，並非歷史古蹟。

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買城容易養城難 成本、稅金都驚人

真相二則是「買房容易，養『城』難」，北海道冬季嚴寒，暖氣費、除雪成本都不容小覷；當然還有驚人的稅金，「雖然售價便宜，但這類特殊建物的固定資產稅通常非常驚人」。最後他笑呼，「雖然只要 200 萬就能圓一個大名夢，但可能當城主不到一個月，就發現自己其實是『全職工讀生』？」

他也在留言處曝光房產公司的說法，根據業者預估，僅更換屋頂瓦片與修復牆面損壞，就需花費約800萬日圓（約新台幣170萬元），幾乎等同於購屋總價。此外，目前每年固定資產稅高達120萬日圓（約新台幣25萬元），對比200萬台幣的售價，稅負比例相當驚人。

※本文獲「風塵萬里 旅人手札」授權引用。