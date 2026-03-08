七期豪宅單價剩33萬　實登一查竟倒賺近500萬

▲位於台灣大道上的賠售常勝軍「台中帝寶」中樓層戶別交易，讓前屋主持有3年後獲利465萬元出場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期豪宅給人「最遙遠的距離」，不過不動產獲利與賠售，仍是決定在前屋主的入手時機的機運與差異，根據實登揭露，位於台灣大道上的賠售常勝軍「台中帝寶」中樓層戶別交易，讓前屋主持有3年後獲利465萬元出場。

七期新市政中心房價節節攀高，近期位於台灣大道三段，過去大多數以賠售交易的大坪數豪宅社區「台中帝寶」一筆中樓層、總坪數123.02坪物件以總價4088萬元成交。

實際上該筆交易拆算下來單價僅33萬元，與社區均價44萬元相比，有著約10萬元的價差，不過實際翻開實登紀錄，前屋主於2022年初取得，當時總價3623萬元，拆算單價僅29萬元，此次交易也讓前屋主獲利465萬元。

低單價卻出現轉手獲利的情況，七期房仲私下透露：「與屋主入手的時機點息息相關。」，該名房仲說：「2022年，此案有三個主要建設方，其中一方，在2022年初，以震撼價丟在市場出清，完全不照行情，而是依照建構成本、時間成本推算，每坪約30萬元出清，當時吸引一波買家進場。」

▲台中帝寶」該案在2012~2013年預售，創下當時新高價，但時不我與，隔年房地合一、奢侈稅以及政府打房後，市場冷卻。（圖／資料照）

據查，當時成交的共計19戶，實際比對，此次成交的中樓層，確實為當時清倉拍賣時售出物件，這也就說明，雖然此次揭露的成交單價相對市場行情仍屬低檔，尤其在七期整體房價墊高的背景下，即便帳面成交價看似「低單價」，實際仍具備價差空間。

而七期房仲廖香婷認為：「『台中帝寶』本身因擁有高大尚的公設規劃，建築品質也有一定水準，基地條件方正，更是早期少數採鋼骨結構的建案，整體總價並不低，但該案在2012~2013年預售，創下當時新高價，但時不我與，隔年房地合一、奢侈稅以及政府打房後，市場冷卻，該案也成為當時的高點價格。」

不過該案廖香婷說：「目前該社區仍有受到4千萬元豪宅貸款限制，即便過去多有賠售案例出現，但細算，要入手該社區光是自備款就要2800萬元以上的現金，仍非普羅大眾能夠入手的等級。」

