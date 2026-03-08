ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

緯創南高投資百億再加碼　房價補漲燈號亮

▲▼ 緯創 。（圖／記者張雅雲攝）

▲緯創資通日前在前鎮科技產業園區，舉行研發大樓1期工程動土，預估2028年底完工。（圖／高雄市經發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

緯創資通推動「台北薪資、高雄生活」人才策略，投資百億興建高雄廠後，近年再分3期加碼投資高雄，日前在前鎮科技產業園區舉行研發大樓1期工程動土，預估2028年底完工，可創造3000個就業機會。專家預估，產業陸續進駐，南高呈補漲趨勢。

緯創為ICT產業全球領導廠商，持續加碼投資高雄，位於前鎮科技產業園區的「緯創高雄廠」投資百億元，即將在今年完工。近年再加碼24億元，在園區內再分3期興建1棟園區宿舍及2棟產業研發辦公大樓，緯創資通總經理暨執行長林建勳表示，緯創第1階段園區宿舍已於去年4月完工並投入營運，提供逾1300個床位，目前入住率已近8成。

第2階段的首棟研發辦公大樓打造地上11層、地下2層，總樓地板面積約7122坪，預計2028年底完工，第3階段也將規劃為研發辦公大樓，以建構更完整的高階研發基地，完工後外界預計可創造約3000個就業機會。

高雄市長陳其邁表示，緯創自2015年在捷運鹽埕埔站O2共構大樓建立高雄研發據點，領先南部企業推動「台北薪資、高雄生活」的育才策略，並於2020年、2021年分別成立高雄研發中心及國泰研發中心，2025年再啟用前鎮園區宿舍，象徵企業對高雄投資信心的持續深化。

▲▼ 國城UFO 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前鎮科技產業園區鄰近高雄軟體園區，除了鴻海外，再加上緯創布局，將帶動實際居住需求。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹表示，前鎮科技產業園區鄰近高雄軟體園區，區域原本就有不少船運、貿易公司聚集，近年高雄產業轉型，吸引不少高科技產業進駐，除鴻海外，再加上緯創加碼布局，隨就業機會持續增加，帶動實際居住需求，對區域房價與買氣具有支撐作用。

劉沛緹表示，由於緯創高雄智慧廠房尚未完工，科技人的實際工作機會與規模未完全到位，目前還沒出現科技人大舉「超前部署」購屋的情形。

目前中華路沿線為南高主要大坪數豪宅聚落，總價多在4000萬元起跳，屬於科技主管階層可能評估的選項。中古房市則以屋齡10年內大樓較受歡迎，單價約35~45萬元，劉沛緹說：「由於前幾年北高雄受惠台積電效應，漲幅相當明顯，南高相對趨緩，在產業陸續進駐下，南高房價將呈補漲趨勢。」

