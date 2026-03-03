ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

晚5個月買南港房「多付1千萬」！　行家曝殘酷真相

記者項瀚／台北報導

新加坡商以1億7676萬元買下「南港軟體園區二期」4樓戶，短短5個月就轉手，交易金額加價1088萬元。專家分析，可能是原屋主具取得產權的「地利之便」，且該案釋出相當稀少，讓新買方甘願加價接手。但由於是短期買賣，賣方需繳高額的房地合一稅。

▲▼ 南港經貿園區 。（圖／記者項瀚攝）

▲「南港軟體園區二期」4樓戶短短5個月就轉手，總價加上1088萬元。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，「南港軟體園區二期」4樓戶以1億8764萬元交易，該戶權狀303.7坪（含5車位）。有趣的是，前屋主在2025年5月前才以1億7676萬元取得，等於僅持有約5個月，就加價1088萬元出售。

經查異動索引，原屋主、本次交易賣方為新加坡商安富利公司，是一家半導體及電子零組件通路公司；買方則為家德恒利公司。經查，這2間公司負責人不同人，公司登記地也不同，且本筆交易也未登記關係人交易。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「不論住宅、商用不動產，僅持有數月就轉售的情況相當罕見，就本次個案來說，仍不排除關係人交易的可能性，此外也可能是賣方急需現金、實際空間不符合自用需求等等。」

為何原屋主有條件秒加1088萬元出售？賴志昶表示：「原屋主公司就登記在該戶樓上，具『地利之便』優勢，可能在購置產權上最快、最直接，且該廠辦全區釋出相當有限，使得新買家甘願加價。」

▲▼ 南港經貿園區 。（圖／記者項瀚攝）

▲南港經貿園區可供買賣的商用不動產不多。（圖／記者項瀚攝）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「由於該物件總價已近2億元，加價1088萬僅約6%，以賣方角度，扣掉房地合一稅、仲介費等費用後，實際淨利也僅幾百萬元，如此大費周章售屋僅為了投資獲利的可能性較低。」

邱鼎峯補充：「南港經貿園區為北市指標辦公聚落，台肥C2、台灣人壽C3等開發案只租不售，區內供出售的辦公室有限，南港軟體園區分三期，具有空置率低、指名度高，實用性高等優勢，吸引眾多知名企業進駐，如IBM、迪芬尼聲學、安普新等，本次成交單價70萬元上下符合行情。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「南港軟體園區二期」極速加價交易分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

新加坡商以1億7676萬元買下「南港軟體園區二期」4樓戶，短短5個月就轉手，交易金額加價1088萬元。專家分析，可能是原屋主具取得產權的「地利之便」，且該案釋出相當稀少，讓新買方甘願加價接手。但由於是短期買賣，賣方需繳高額的房地合一稅。

