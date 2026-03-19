送兒房產還貼心繳稅　結果反而多課12.9萬

▲一名家長將房地贈與兒子，還貼心代繳土地增值稅及契稅，結果反而要多負擔12.9萬元的贈與稅。示意圖非事發地。（圖／記者陳建宇攝）

記者葉國吏／綜合報導

國人傳承房地產給下一代時，常因疏忽稅法細節導致荷包大失血。財政部高雄國稅局近期分享案例，高雄市一名家長甲君計畫將房地贈與兒子，並貼心主動代繳土地增值稅及契稅，沒想到這份慈父心意被視為額外贈與，反而要多負擔12.9萬元的贈與稅。

高雄國稅局詳細說明，依據《遺產及贈與稅法施行細則》第19條，不動產移轉所繳納的土地增值稅或契稅，原本可從贈與總額中扣除。然而，若這些稅款是由贈與人（父母）出資代繳，依《遺產及贈與稅法》第5條規定，該筆代繳金額將被視為另一筆贈與。此舉不僅抵銷了原有的扣除額優勢，更會拉高贈與總額，導致應納稅額不減反增，讓原本想幫孩子省錢的家長懊惱不已。

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稅金併入總額計算變相加稅 贈與稅率10%負擔沉重

以甲君案例試算，其贈與房地現值合計900萬元，相關稅費共129萬元。若由兒子乙君自行負擔稅款，應納贈與稅為52.7萬元；但因甲君代為出資，稅法上贈與總額須加計這129萬元，計算公式變為「（900萬＋129萬）減免稅額244萬再減扣除額129萬」，乘上10%稅率後，稅額飆升至65.6萬元。這筆慈父代繳的行為，讓家族整體稅負直接多出12.9萬元，顯見法律解釋與一般庶民認知存在巨大落差。

國稅局特別提醒，長輩在規劃不動產傳承時，應先確認受贈子女是否有足夠資產支付稅款。若代繳土增稅及契稅，實務上等同於贈與現金給子女去繳稅，自然會增加贈與稅金。民眾在申報時應保留完稅證明及資金往來憑證，諮詢專業建議後再行作業。唯有掌握正確的扣除額與負擔對象規定，才能在合法的範疇內極大化節稅效益，讓房產傳承的心意不被額外稅賦稀釋。