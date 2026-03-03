市政路百坪豪宅法拍撤件　買家私下入手現省900萬

▲市政路上的百坪豪宅在去年進入法拍程序，法院底價開出5100萬元，未料在1月開拍前撤拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

市政路上豪宅再現戲劇性轉折，百坪豪宅在去年進入法拍程序，法院底價開出5100萬元，未料在1月將開拍前最終撤拍，同樣在1月該物件以4200萬元成交，等於比法拍底價少了900萬元，價差幅度達17.6%，專家認為，房價回歸行情。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

位於市政路上的百坪豪宅原先因債務問題，由銀行聲請進入法拍程序，公告底價為5100萬元，不過在正式拍賣前即撤回，隨後轉由一般市場私下交易，最終以4200萬元成交。

換算下來，不僅低於原法拍底價，若與屋主早期取得成本3999萬元，帳面落差更為貼近。寬頻房訊發言人徐華辰說明：「一個物件進入法拍程序，需要經歷過多次評估、估價，也與債務人、債權人訴訟的複雜程度而定出拍賣時間。」

根據該物件進入法拍時間點來說，房市尚未由強轉弱，徐華辰說：「從當時估價比照市價價格來看5100萬元是行情價，但真正排定拍賣時間，已來到房市盤整期，也因此才會出現看似『高估』的行情。」

物件進入法拍程序，需要經歷過多次評估、估價，也與債務人、債權人訴訟的複雜程度而定出拍賣時間。

且過去普遍存在「法拍撿便宜」的期待心理，但近年在央行信用管制與豪宅限貸令影響下，高總價產品去化速度明顯放緩。尤其七期動輒4、5千萬元以上的豪宅產品，本就屬於特定客層市場，當資金環境收緊時，價格修正壓力相對浮現。

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「該社區過去受到墜樓、虐待等社會新聞籠罩，市場觀感並不算好，加上法拍底價通常已低於市場行情約1至2成，但此次撤拍後成交價竟再向下修正，代表買方掌握更強議價優勢。」

不過從此次成交價格仍突破4千萬元豪宅線，沈政興說：「該物件以5100萬元進入法拍市場，很有可能首拍流標，進入二拍打8折，底價就來到4080萬元，相較撤拍成交4200萬元、拆算單價落在36萬元，屋主相對能獲利多一點，應該才是此次成交的關鍵。」

