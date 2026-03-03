ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏　新案「將捷舟際」成焦點

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏 新案「將捷舟際」成焦點（圖／將捷舟際提供）

【企劃特輯】

2026開春重磅消息，全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)台灣北士科總部已於 2/11簽約並預計將於6月動工興建。黃仁勳將輝達海外總部命名為NVIDIA Constellation(星群)，顯示出「群星合作」的概念，輝達當然不可能狹隘地只看到了北士科一個區塊，而是著眼整個台北科技產業廊帶的可塑性。

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

台北市長蔣萬安表示：「開工預計投入超過400億元，台北就是輝達的家，大台北也會成為未來發展AI科技最強的心臟。」為何選擇北士科？市場人士分析，輝達許多合作夥伴都在大台北地區，但最重要的是，輝達看到了整個「台北科技走廊」的發展前景，其串連內湖、南港以及新北，將成為台灣最核心的科技廊帶之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

房地產專家指出，未來五年將有約2萬名科技人才湧入北士科周遭區域，就業與上下游產業帶動下，預估可創造約6萬個就業機會，首波約有1.5萬名科技新貴，將加速形成城北科技生活圈，帶動區域房市升溫。

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏 新案「將捷舟際」成焦點（圖／將捷舟際提供）

淡水河及捷運紅線的延伸串連，北士科將與紅樹林產生高度連結，共同形塑出國際濱海城市。再更細地來看，以北士科為起點將延伸串連關渡科學園區、紅樹林、華碩AI雲創園區，其中紅樹林的角色相當重要，其近年來重大建設不斷，且極具開發潛力。

站在置產、增值的角度來看，紅樹林位於捷運紅線的最美地段，水岸景觀得天獨厚，環境景觀及生活質感堪稱北台灣之最，2029年將顯著受惠於淡北道路建設紅利，未來能快速接上閘道，5分鐘進台北市，立即抵達北士科。

雙北不少區域都主打捷運宅或水岸宅，但沒有一個區域像紅樹林一樣，擁有寬闊河景、大片紅樹林綠意，這才是國際上被認可的高級水岸住宅區，符合國際地段規格。事實上，紅樹林素地已相當稀少，加上水岸第一排的住宅早期多是大坪數豪宅規劃，因此若有坐落河景第一排中小坪數稀有新案出現，奇貨可居，增值潛力大，絕對是置產好標的。

品牌建商「將捷建設」選在紅樹林中正東路一段、淡金路黃金角地推出指標案「將捷舟際」，近1500坪角地只取742坪作為基地，另700餘坪則捐贈作為綠意廣場，基地將興建地上24層水岸地標建築，坪數規劃18~40坪，滿足首購、換屋、置產族群需求。該案步行至捷運紅樹林站僅600公尺，採零店面規劃，並設有全齡公設會館，24樓規劃整層景觀公設，設施齊全，讓每位住戶皆可於會館中一覽極致景觀，頂樓則特別規劃無邊際泳池，享受1/3山景、1/3河景、1/3海景的稀有黃金觀賞比例。

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏 新案「將捷舟際」成焦點（圖／將捷舟際提供）

將捷集團深耕多元事業版圖，橫跨文創、休閒園區與國際飯店服務，累積成熟的跨產業營運經驗。本案特別導入「滬尾休閒園區」與「將捷金鬱金香酒店」的品牌軟實力，將國際飯店級服務思維延伸至住宅領域，全面落實於「將捷舟際」的社區規劃與管理之中，使其成為紅樹林地區少數結合飯店式服務與全齡公設的高端住宅社區，為居住品質奠定穩固的品牌基礎。

2025年為將捷集團興櫃元年，集團持續以ESG與環保創新為核心發展方向。「將捷舟際」以最高等級「鑽石級綠建築」標章進行整體規劃，從結構設計到建材選用，全面以節能與舒適為導向。全案採用日系三協氣密窗框，搭配 5mm+5mm+6A+6mm複層膠合Low-E中空玻璃(總厚度達2.2公分)，外牆搭配隔熱砂漿系統，有效提升隔熱效能，兼顧居住靜謐與長期能源成本控管，實踐永續生活理念。

在捷運、水岸景觀、豐富公設與酒店式管理條件加持下，「將捷舟際」於國際水岸地段規劃18至40坪節能住宅，預計2029年正式落成，紅樹林指標級 綠建築地標即將成形。

將捷舟際 基本資料
投資興建：將捷建設股份有限公司
產品規劃：18 ~ 40坪
樓層規劃：地上24層、地下5層
接待中心：台北市士林區承德路四段128號
基地位置：新北市淡水區淡金路與中正東路一段路口
貴賓專線：02-2886-7366
建築代銷：海悅機構 海樺廣告股份有限公司
建案網站：https://go.hiyes.tw/8ryqka

關鍵字：輝達紅樹林房市將捷舟際買房置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

民進黨立委王定宇遭傳緋聞，而關鍵的信義區豪宅曝光，「基泰帝景」位於吳興街600巷，頗具隱私性，還有不錯的景觀條件。經查實價登錄，該豪宅最貴一戶成交總價逼近1億元。

26分鐘前

北部1夜市「店家倒一片」整條街頂讓出租！在地人揭原因：難生存

一名網友近日逛桃園中原夜市，發現多家店面結束營業，整條街都貼著「頂讓」或「出租」的公告，讓他很驚訝，「發生什麼事？」對此，有網友解釋，夜市攤商的擺攤行為並不合法，且房東租金調漲，使得許多店家無法繼續經營。桃園巿經發局也曾表示，攤商在馬路上做生意是違法的，警察可依法取締。

1小時前

租金4680元起！高雄1195戶社宅開抽　1區中籤率近4成

住都中心3日辦理社會住宅招租案公開抽籤，高雄市鳳山、三民區一口氣有4棟社宅、1195戶釋出招租，中籤率最高為鳳山社宅，達37.5%，換算下來，每8個人約有3人中籤，最快5月1日起入住。信義房屋專家表示，鳳山因軍職申請門檻、戶數相對多拉高中籤率。

1小時前

昔國大代表聚落變身　57坪老宅重建總銷衝1.7億

新店「中央新村」在早期相當知名，許多國大代表都居住於此，而該區老舊透天別墅多，出現不少小基地危老重建案。以最新動土、基地面積57坪的重建案來說，走全案管理總成本9000萬元，重建約1年半時間，將變身總銷1.7億元的新建案。

1小時前

神秘租客卡位「接待中心熱區」　南屯鋼構空屋每月45萬出租

下一條崇德路即將重現？位於南屯區秀泰生活圈的文心南路兩側，目前最多的就是預售屋接待中心，隨著推案進入熱潮，實登揭露，位於文心南路上的2間鋼構空屋，已經以45萬元月租成交，信義房屋專家認為，周邊未來潛力強力被看好。

2小時前

砸3.2億卡位「離台積電最近重劃區」　自然人買千坪地曝布局

台積電位於南科楠梓園區，高雄市地政局辦理114期市地重劃區，完工後將成為距離台積電最近的重劃區，實登揭露，後勁922坪土地去年11月以總價3.2億元售出，據查，買方為歐美建設以卓姓自然人名義入手，該公司透露，將等重劃後土地分配。

4小時前

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏　新案「將捷舟際」成焦點

2026開春重磅消息，全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)台灣北士科總部已於 2/11簽約並預計將於6月動工興建。黃仁勳將輝達海外總部命名為NVIDIA Constellation(星群)，顯示出「群星合作」的概念，輝達當然不可能狹隘地只看到了北士科一個區塊，而是著眼整個台北科技產業廊帶的可塑性。

5小時前

市政路百坪豪宅法拍撤件　買家私下入手現省900萬

市政路上豪宅再現戲劇性轉折，百坪豪宅在去年進入法拍程序，法院底價開出5100萬元，未料在1月將開拍前最終撤拍，同樣在1月該物件以4200萬元成交，等於比法拍底價少了900萬元，價差幅度達17.6%，專家認為，房價回歸行情。

5小時前

晚5個月買南港房「多付1千萬」！　行家曝殘酷真相

新加坡商以1億7676萬元買下「南港軟體園區二期」4樓戶，短短5個月就轉手，交易金額加價1088萬元。專家分析，可能是原屋主具取得產權的「地利之便」，且該案釋出相當稀少，讓新買方甘願加價接手。但由於是短期買賣，賣方需繳高額的房地合一稅。

6小時前

建商坦言：「虛坪改革」房價反而變更貴　原因曝光

內政部「虛坪改革」勢在必行，最快預計2026年正式上路，有趣的是，產官學界對此形成二大陣營，且立場明顯對立，多數的專家、學者與政府站在同一陣線，力挺「虛坪改革」政策上路；但實際負責蓋房、賣房的建商們，不但普遍不看好改革成效，直言「羊毛出在羊身上」，認為此舉不僅無助平抑房價，反而可能導致區域房價上揚，與政府打房立場背道而馳。

9小時前

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

開價1250萬砍到700萬成交..

200坪空間不夠用　高雄20年..

專家揭「梯戶比」真相：低不一定..

建商坦言：「虛坪改革」房價反而..

東區網美餐酒館店面求售2年無果..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

單價衝93萬！　神秘人5.89..

台積電發威！　建商砸2.3億掃..

北部1夜市「店家倒一片」整條街..

台中舊城5區房市大洗牌　預售量..

ETtoday房產雲

最新新聞more

王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　..

北部1夜市「店家倒一片」整條街..

租金4680元起！高雄1195..

昔國大代表聚落變身　57坪老宅..

神秘租客卡位「接待中心熱區」　..

砸3.2億卡位「離台積電最近重..

輝達重磅加持！紅樹林房市看俏

市政路百坪豪宅法拍撤件　買家私..

晚5個月買南港房「多付1千萬」..

建商坦言：「虛坪改革」房價反而..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366