輝達重磅加持！紅樹林房市看俏　新案「將捷舟際」成焦點

2026開春重磅消息，全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)台灣北士科總部已於 2/11簽約並預計將於6月動工興建。黃仁勳將輝達海外總部命名為NVIDIA Constellation(星群)，顯示出「群星合作」的概念，輝達當然不可能狹隘地只看到了北士科一個區塊，而是著眼整個台北科技產業廊帶的可塑性。

台北市長蔣萬安表示：「開工預計投入超過400億元，台北就是輝達的家，大台北也會成為未來發展AI科技最強的心臟。」為何選擇北士科？市場人士分析，輝達許多合作夥伴都在大台北地區，但最重要的是，輝達看到了整個「台北科技走廊」的發展前景，其串連內湖、南港以及新北，將成為台灣最核心的科技廊帶之一。

房地產專家指出，未來五年將有約2萬名科技人才湧入北士科周遭區域，就業與上下游產業帶動下，預估可創造約6萬個就業機會，首波約有1.5萬名科技新貴，將加速形成城北科技生活圈，帶動區域房市升溫。





淡水河及捷運紅線的延伸串連，北士科將與紅樹林產生高度連結，共同形塑出國際濱海城市。再更細地來看，以北士科為起點將延伸串連關渡科學園區、紅樹林、華碩AI雲創園區，其中紅樹林的角色相當重要，其近年來重大建設不斷，且極具開發潛力。

站在置產、增值的角度來看，紅樹林位於捷運紅線的最美地段，水岸景觀得天獨厚，環境景觀及生活質感堪稱北台灣之最，2029年將顯著受惠於淡北道路建設紅利，未來能快速接上閘道，5分鐘進台北市，立即抵達北士科。

雙北不少區域都主打捷運宅或水岸宅，但沒有一個區域像紅樹林一樣，擁有寬闊河景、大片紅樹林綠意，這才是國際上被認可的高級水岸住宅區，符合國際地段規格。事實上，紅樹林素地已相當稀少，加上水岸第一排的住宅早期多是大坪數豪宅規劃，因此若有坐落河景第一排中小坪數稀有新案出現，奇貨可居，增值潛力大，絕對是置產好標的。

品牌建商「將捷建設」選在紅樹林中正東路一段、淡金路黃金角地推出指標案「將捷舟際」，近1500坪角地只取742坪作為基地，另700餘坪則捐贈作為綠意廣場，基地將興建地上24層水岸地標建築，坪數規劃18~40坪，滿足首購、換屋、置產族群需求。該案步行至捷運紅樹林站僅600公尺，採零店面規劃，並設有全齡公設會館，24樓規劃整層景觀公設，設施齊全，讓每位住戶皆可於會館中一覽極致景觀，頂樓則特別規劃無邊際泳池，享受1/3山景、1/3河景、1/3海景的稀有黃金觀賞比例。





將捷集團深耕多元事業版圖，橫跨文創、休閒園區與國際飯店服務，累積成熟的跨產業營運經驗。本案特別導入「滬尾休閒園區」與「將捷金鬱金香酒店」的品牌軟實力，將國際飯店級服務思維延伸至住宅領域，全面落實於「將捷舟際」的社區規劃與管理之中，使其成為紅樹林地區少數結合飯店式服務與全齡公設的高端住宅社區，為居住品質奠定穩固的品牌基礎。

2025年為將捷集團興櫃元年，集團持續以ESG與環保創新為核心發展方向。「將捷舟際」以最高等級「鑽石級綠建築」標章進行整體規劃，從結構設計到建材選用，全面以節能與舒適為導向。全案採用日系三協氣密窗框，搭配 5mm+5mm+6A+6mm複層膠合Low-E中空玻璃(總厚度達2.2公分)，外牆搭配隔熱砂漿系統，有效提升隔熱效能，兼顧居住靜謐與長期能源成本控管，實踐永續生活理念。

在捷運、水岸景觀、豐富公設與酒店式管理條件加持下，「將捷舟際」於國際水岸地段規劃18至40坪節能住宅，預計2029年正式落成，紅樹林指標級 綠建築地標即將成形。

