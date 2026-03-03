ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

砸3.2億卡位「離台積電最近重劃區」　自然人買千坪地曝布局

▲▼ 後勁 。（圖／記者張雅雲攝）

▲後勁922坪土地，土地使用分區為公共設施保留地的國中用地，去年11月以總價3.2億元售出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電位於南科楠梓園區，高雄市地政局辦理114期市地重劃區，完工後將成為距離台積電最近的重劃區，實登揭露，後勁922坪土地去年11月以總價3.2億元售出，據查，買方為歐美建設以卓姓自然人名義入手，該公司透露，將等重劃後土地分配。

台積電位於南科楠梓園區，屬於後勁生活圈，該區發展早，後勁路商家林立，可建地不多，根據實登顯示，去年11月後勁南路巷內922坪地，以總價3.2億元售出，土地使用分區為公共設施保留地的國中用地，換算單價34.67萬元，據查，買方為歐美建設以卓姓自然人名義入手。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該重劃區位於後勁段三小段，總面積約4.4282公頃，採跨區市地重劃方式辦理。（圖／翻攝自高雄市地政局）

歐美建設董事長特助卓昱延指出，該筆土地現況屬公共設施用地，須參與市地重劃程序，待未來分回住4土地後才能開發，「等重劃完成分回可建地後，預計蓋大樓。」再視市況規劃後續推案進度。

而該地位於114期重劃區內，完工後將是離台積電最近的重劃區，距離僅2公里、車程7分鐘，根據114期說明會表示，該重劃區位於後勁段三小段，總面積約4.4282公頃，採跨區市地重劃方式辦理，開發後提供約2.84公頃住宅區，作為未來高科技產業所需安家基地。

▲▼ 後勁 。（圖／記者張雅雲攝）

▲後勁生活圈該區發展早，後勁路商家林立，可建地不多。（圖／記者張雅雲攝）

至於重劃進度，今年將啟動工程規劃設計與施工，依時程推估，整體重劃作業最快在2028年完工，直接銜接後勁既有機能與園區通勤動線。

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞表示，後勁生活圈因為台積電楠梓園區題材，過去4~5年間該區地價出現大幅飆漲。台積電設廠前，後勁住4用地成交單價普遍落在每坪30~35萬元間，而台積電設立後，市場一度出現追價行情，現階段地價飆至單價約80萬元，漲幅約達1~1.5倍。

以此次114期重劃區內公設保留地交易來看，若以34.67萬元購入、未來重劃後按分配比例回分可建地換算，等於取得土地成本約落在6字頭，相較直接以8字頭買素地，反而相對親民。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲114期內土地交易小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於區域住宅市場，後勁屬早期發展生活圈，屋齡普遍偏高，多數透天與公寓屋齡約30~40年，市場主流透天產品地坪多在20坪內、總價約800~900萬元，購屋門檻相對低，但多需重新整理。

劉凱瑞說：「該區新案成交價已站上4字頭，最高達49萬元，屋齡5年內新大樓，單價約40萬元上下，也有科技人入手。」

