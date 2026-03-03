昔國大代表聚落變身　57坪老宅重建總銷衝1.7億





新店「中央新村」在早期相當知名，許多國大代表都居住於此，而該區老舊透天別墅多，出現不少小基地危老重建案。以最新動土、基地面積57坪的重建案來說，走全案管理總成本9000萬元，重建約1年半時間，將變身總銷1.7億元的新建案。

新店央北重劃區旁的「中央新村」在早期相當知名，許多國大代表都居住於此，地位顯赫，且頗有自成一格之感，以透天別墅居多，而隨著屋齡老舊，也有越來越多地主投入危老重建。

「中央新村」早期規劃時，每棟透天的基地面積幾乎一樣，大約都是56~57坪左右。據土開觀察，該區約有200棟透天，目前已約有30場重建案。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「中央新村的住戶習慣透天『有天有地』，習慣自己家人住一整棟，因此有不少重建案都是單一地主的小基地案。」

陳牧緯表示：「基地規模太小，難吸引建商合建，此外小基地總營建成本有限，該區地主也普遍不缺錢、大多沒有貸款債務，因此基本上會選擇全案管理。」

北都建設董事長陳逸軒表示，北都建設在中央新村已推出2案，都是走全案管理的危老案，一案是去年動工的「北都御峰」，另一案則是今日動土的「中央六街案」。他透露：「我們在這區談了多達50案，其中已有3~5案頗為明確。」

中央六街案基地57坪，將興建地下1層、地上6層住宅，共計6戶住宅，每戶坪數36坪、頂層50坪，工程期間抓在1.5年左右。據了解，地主家族將釋出部分戶別銷售。

陳逸軒透露：「該案每坪營造成本抓在25~26萬元，全案營建加服務費成本約9000萬元，而重建後以每坪75萬元試算，總銷約1.7億元。」

