神秘租客卡位「接待中心熱區」　南屯鋼構空屋每月45萬出租

▲▼ 文心南路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於文心南路上的兩間鋼構空屋，已經以45萬元月租成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

下一條崇德路即將重現？位於南屯區秀泰生活圈的文心南路兩側，目前最多的就是預售屋接待中心，隨著推案進入熱潮，實登揭露，位於文心南路上的2間鋼構空屋，已經以45萬元月租成交，信義房屋專家認為，周邊未來潛力強力被看好。

位於南屯區秀泰生活圈的文心南路，2間鋼構空屋，合併建坪271.8坪，租金45萬元，拆算單價每建坪租金來到1700元，也推升周邊租金行情突破1500元大關，實際走訪，尚未可知進駐的業種。

不過信義房屋南屯店徐炳訓認為：「目前文心南路一帶鐵皮搭建的透天型店面釋出，非文心南路上單間月租約來到7萬元至8萬元，整體因坪數差異，實際租金仍視面寬與腹地條件而定。」

▲▼ 文心南路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲非文心南路上單間月租約來到7萬元至8萬元，整體因坪數差異，實際租金仍視面寬與腹地條件而定。（圖／記者陳筱惠攝）

徐炳訓說：「現階段該區域還沒有完全成形的商圈機能，屬於銜接南屯8期、南區中山醫商圈之間的『夾心餅乾』區，但也已經有不少大型業者提前卡位，包含寶雅、振宇五金、築間等，多半是看好未來3至5年的發展紅利。」

「這是典型重劃區從無到有的過程，搶佔先機很重要。」徐炳訓表示。

謙仁不動產八期豐樂公園店協理顧浩祥則認為：「該區段就像是過去的單元二，擁有好停車優勢，類似發展軌跡可參考北屯14期重劃區，初期店家經營辛苦，但隨建案完工、人口移入，且推案量體可觀，勢必帶動餐飲與零售需求，讓商業行為快速形成。」

不過單坪1700元的租金高標，徐炳訓認為：「單拆建物看確實相當高昂，不過實際上該土地具備537.18坪面積，以土地租金單價來說不到900元，目前看似單價偏高，但若以重劃區發展邏輯來看，未來停車空間將成為關鍵資源。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲該區屬於銜接南屯8期、南區中山醫商圈之間的「夾心餅乾」區，但也已經有不少大型業者提前卡位。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

