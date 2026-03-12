比金融海嘯更慘！加州房市「銷量重挫24%」　買賣雙方全卡死

▲過去三年加州的成屋銷量竟比「大衰退」時期的低點還低了24%。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加州房市恐正面臨崩盤危機！最新數據顯示，過去三年加州的成屋銷量竟比「大衰退」時期的低點還低了24%，這場突如其來的「買氣寒冬」引發全美高度關注，更有專家擔憂，這可能演變成一場波及全州的房市大崩潰。

銷量低於大衰退時期 買氣重挫24%引發崩盤恐慌

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據房地產數據供應商Attom提供的統計數字，加州在2023年至2025年間的物業成交量僅為95萬4423件，與2007年至2009年間的125萬件相比，足足下滑了24%。

這項數據意味著，這個俗稱「金州」（Golden State）的加州，過去三年的房地產買氣，甚至比當初引發全球大衰退的「末日級房市崩盤」前夕還要緩慢。

若將加州過去三年的銷售節奏與過去18年的平均水準相比，跌幅高達31%，而同一時期全美的跌幅則僅為6%，顯示加州的狀況遠比其他地區嚴峻。

房價不跌反漲 中位數直逼71萬美金歷史高點

儘管交易量萎縮，但目前的房價走勢卻與當年大相徑庭。《橙縣紀事報》（Orange County Register）商業專欄作家蘭斯納（Jon Lansner）指出，2007年至2009年間，全州房價中位數曾從近60萬美元暴跌55%至27.5萬美元；然而在過去三年間，房價反而持續走高。

數據顯示，加州房價中位數從2022年12月到2025年12月間上漲了9%，達到71萬美元，與歷史最高點相比僅有5%的差距。

利率鎖定效應引發「僵局」 首購族負擔能力創新低

回顧當年次級房貸市場崩解時，美聯準會（Fed）調降利率，許多屋主在面臨法拍後直接棄屋，導致供過於求、房價暴跌。但現在加州卻陷入了一種「墨西哥僵局」（Mexican standoff），其核心在於「鎖定效應」。

由於許多現有屋主享有當年3%的低利貸款，他們拒絕賣房後搬入利率高達7%的新屋，這導致市場供應幾乎凍結。賣方不想放棄低利，買方則承擔不起高利，在案源庫存極度稀缺的情況下，房價始終維持高位。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）的數字也顯示，2023年至2025年間，全加州僅有30%的家庭有能力購買「入門級住宅」，遠低於2007年至2009年間的49%。

利率雖跌破6% 專家警告：短期難有價格修正

雖然今年初30年期房貸利率自2022年以來首度跌破6%，對潛在買家來說是一線曙光，但蘭斯納（Lansner）警告，短期內房價不太可能出現快速修正。

參考歷史經驗，在大衰退過後的三年（至2012年底），加州房屋銷量僅微幅成長8%，房價回升幅度則為15%。目前這種買賣雙方卡死的僵局，恐讓加州房市在一段時間內持續陷入停滯。