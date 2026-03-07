ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

居民怒轟像「扶殯」　最大里「改名急轉」房價站6字頭

▲▼高雄,左營,福山里,福山學區,人口,信義房屋,中古屋,交通建設,12年國教。（圖／記者陳建宇攝）

▲全台人口最多的高雄市左營區福山里，有「天下第一里」之稱，預售房價最高達6字頭。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

全台人口最多的高雄市左營區福山里，有「天下第一里」之稱，因人口數龐大即將「1拆4」，原本拆里後被點名最有爭議的「福檳里」，與「扶殯」諧音，經過重新徵名，爭議里名正式退場，延燒多月「里名之亂」畫上句點，專家表示，該里預售房價最高達6字頭。

高雄多個里因幅員大、人口多，地方早有拆里共識，福山里逾4.5萬人是全台人口最多的最大里，被拆成福山、福檳、福華、福榮4里，「福檳里」曝光後直接被炎上，被在地居民認為與「扶殯」諧音，直言觸霉頭，命名邏輯讓人難以接受，左營區公所也在臉書啟動重新徵名。

最後里名大轉彎，「里名之亂」終於畫上句點。左營區長蘇平福表示，新里名有脈絡，福檳里內因有福山國中、小，改回原本的福山里名，拆里後的福山里則改再改為福愛里、福華里、福榮里則不變。

▲福山里拆分後調整里名。（圖／翻攝自高雄市民政局）

▲福檳里命名引起居民反彈，新里名大轉彎。（圖／翻攝自高雄市民政局）

根據實登揭露，目前福山里新案單價落在4~6字頭，拆里後民族一路沿線的福山里部分預售案，還有4字頭，最貴的預售案為第七波信用管制前「鑫天際」，最高成交價64.37萬元，也是左營區首度有新案站上6字頭，至今仍是福山里房價天花板，拆里後，新里名則被命名福愛里。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，福山里能撐起高價，關鍵在「機能集中」。區域內包含高鐵、捷運、台鐵交會的左營站，新光三越左營店、高雄榮總等大型設施也在生活圈內，並坐擁福山國小、福山國中等明星學校，加上距離台積電楠梓園區不遠，吸引在地換屋族與外地科技族群進場，人口成長帶動房價上揚。

謝哲耀表示，拆里後距離高鐵最近的里別主要落在福愛、福華里，軌道經濟與產業題材仍是撐盤主力。不過在「金龍海嘯」後，市場氛圍轉趨保守，現階段買方普遍拉長觀望期，更在意付款壓力，短期內追價動能明顯降溫，後續房價能否再攻高，仍要看新案供給量、建商讓利幅度與科技就業人口實際進駐速度。

關鍵字：高雄拆里福山里福檳里房價左營區高鐵福山國中福山國小

