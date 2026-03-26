所得中位數僅次信義區！朱琦郁看好林口：AI科技人才正重塑城市DNA

▲知名主持人朱琦郁認為，在AI產業浪潮帶動下，林口已成為台灣接軌世界的關鍵地標！（圖／擷取自YouTube，下同）

房產中心／綜合報導

沿著林口的紅磚步道漫步，兩旁翠綠的行道樹與錯落有致的建築線條，交織出一種與台北市中心截然不同的愜意氛圍。近年緊跟房產趨勢的知名主持人朱琦郁，自然也發現新興AI產業與城市發展密不可分的關係。

她認為，當前AI產業浪潮興起，正牽動著城市版圖的大洗牌。而當全球投資市場都在關注NVIDIA、台積電的晶片奇蹟，股價不斷創新高時，聰明的投資者已經先一步嗅到了更上游的資產配置機會。例如她近期特別造訪的林口，於她而言，這幾年關注林口發展，看見的不僅僅是地景的更迭，更是台灣接軌世界的絕佳機會。

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決定了林口在這場AI版圖洗牌中，仍維持領頭羊地位的，莫過於全球半導體產業中最關鍵的設備商——ASML艾司摩爾。熟悉台灣AI發展現況的投資者皆知，美股股價屢創新高的艾司摩爾，早已鎖定在林口AI智慧園區，投入超過新台幣300億，建設在台最大的生產與研發中心。朱琦郁也觀察到，艾司摩爾此次史上最大在台投資，進一步奠定了台灣在全球AI產業的重要戰略地位。

隨著產業硬實力的紮根，林口的未來城市定位自然也隨之華麗轉身！屆時，不僅林口將正式升級為「全球半導體供應鏈」的核心戰略中心，朱琦郁也指出，更有2,000名工程師等等高科技專業人才直接進駐林口，結合上下游，預計為大林口創造數萬個就業機會。這群高淨值人才的移入，也將悄悄改變這座城市的DNA。放眼台灣的產業版圖，往北是「台北金融決策中心」，往南是「新竹晶圓廠製造中心」，而居中樞要位的林口，正是這條黃金科技廊道的關鍵樞紐。

交通建設的紅利也是林口騰飛的助燃劑。「隨著國道一號林口交流道擴建工程即將完工，這條串連北台灣高科技產業的交通大動脈，將讓林口到台北市中心的通勤時間大幅縮短了將近15到20分鐘。」再加上機捷進出台北、桃園雙國門的高度便利性，皆讓朱琦郁認為，這正是出現「高科技移民潮」特殊現象的核心原因。

然而，無論是自住客或是投資者，人們在意的居住品質，不只是靠產業與交通撐起，更重要的是，是否能折射出人們對於宜居生活的美好風景！隨著近年來房價居高不下，台北市的房價不用說早已破百萬，就連新北板橋、新莊、中和等精華地區，每坪單價也跟著突破三位數，過載的房價壓力，大幅驅動購屋族的「脫北潮」。而在朱琦郁的眼中，近年的林口固然憑藉著強大的產業支撐，吸引置產目光，然而相對完整的生活機能、已然匯聚人氣的繁華商圈、寬廣的街廓與共融公園設計、高綠覆率的生活尺度等，更是強勢吸引科技新貴移居的主要原因。

「事實上，以財政部綜所稅與內政部人口資料交叉比對，林口與竹北都是全台人口紅利與含金量最高的區域，林口的平均所得中位數更是僅次於台北信義區。」這也顯見林口已然形成由高階工程師、企業高管等高淨值人才組成的結構。

隨著林口持續開發完善，土地資源的稀缺性也逐步搬上了檯面。朱琦郁發現，目前在艾司摩爾廠區周邊一公里內，可以看到「長虹建設」、「長耀建設」、「亞昕開發」以及「新潤建設」等四大指標建商積極卡位。值得一提的是，「這些建商鎖定的都是千坪以上的大基地，且圍繞著中山路、文化三路這條科技中軸線進行開發，致力要為全球頂尖的科技人才打造與世界接軌的菁英生活空間。」

重視生活細節的朱琦郁，也帶著鏡頭走過林口三井Outlet與新落成的國家檔案館，「隨著林口三井Outlet二期正式完工，加速對標林口居民的國際級高端生活需求。國家檔案館的落成，也為這座城市增添國家級的文化地標！」踏入富貴公園如茵的草坪，這裡更是日常面對高壓工作的科技菁英，近距離即能散步療癒的喘息空間。民間與在地政府的接力建設，集結了國際商圈、國家文化、寶藏級綠地的完美生態系，無疑是讓高階人才願意攜家帶眷、長期定居的關鍵底氣。

「選擇林口，不是單純買一個生活空間，而是在搶進一張進入AI產業鏈、共享全球戰略紅利的通行證。」當最強的企業、最強的人才與最主流的發展政策，相遇在最完善的生活圈，林口的格局與勝局已定。朱琦郁堅定表示，在林口正式成為全球半導體重鎮的關鍵時刻，買在北台灣最強城市，不只是資產佈局，參與台灣下一個黃金十年，與全球科技巨頭並肩同行的最佳契機。「這不只是一個居住地，更是一場關於未來的精準投資。」

「比起單純置產一處生活空間，現在選擇林口，更像是搶先擁有一張進入AI產業鏈、共享全球戰略紅利的通行證。」朱琦郁認為，當最強大的企業、最頂尖的人才與最主流的發展政策，共同相遇在如今發展完善的生活圈時，林口的格局與勝局早已底定。「置產在林口，不只是為了資產佈局，更是為了參與台灣下一個黃金十年，獲得與全球科技巨頭並肩同行的契機。」當居住與置產投資需要放在同一個天秤上衡量時，當今的林口，或許正符合人們在尋找理想居住地，同時也能為自己選擇一個與世界脈動共鳴的起點，精準佈局未來可期的投資。