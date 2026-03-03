ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租金4680元起！高雄1195戶社宅開抽　1區中籤率近4成

▲高雄市鳳山、三民區一口氣有4棟社宅、1195戶釋出招租，中籤率最高為鳳山社宅，達37.5%。（圖／住都中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

住都中心3日辦理社會住宅招租案公開抽籤，高雄市鳳山、三民區一口氣有4棟社宅、1195戶釋出招租，中籤率最高為鳳山社宅，達37.5%，換算下來，每8個人約有3人中籤，最快5月1日起入住。信義房屋專家表示，鳳山因軍職申請門檻、戶數相對多拉高中籤率。

高雄新建社宅陸續完工，國家住宅及都市更新中心3日辦理「2025年第4季中央社會住宅招租案公開抽籤」作業，三民區2處社宅合併為「美都．明仁」，提供464戶，受理2740件申請，中籤率16.9%；鳳山區2處社宅則合併為「鳳誠．鳳松」，提供731戶，受理1946件申請，中籤率37.5%。後續正取戶將依期程辦理看屋、選屋、簽約及點交作業，最快5月1日起入住。

根據社會住宅申請須知表示，4案「租金含管理費」，最低門檻為「鳳松安居」每月4680元起，其次為「鳳誠安居A」4930元起，「明仁好室」5320元起、「美都安居」5870元起。以最高級距來看，4案租金最高為鳳松1萬7320元、鳳誠1萬8260元、明仁2萬1330元、美都2萬3950元。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲社宅抽籤資訊。資料來源：住都中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋高一區協理周清源分析，由於「鳳誠安居A」與「鳳松安居」屬軍職宅，在資格條件與申請對象上先有專屬門檻，申請件數相對較少，加上提供招租的戶數較多，中籤率因此被拉高。

周清源認為，高雄社宅一次釋出近1200戶，對周邊租屋市場會形成「可比較的價格基準」，短期內租客議價空間可能放大，房東也更重視屋況、設備與交通條件，否則容易被社宅分流。

至於買賣市場，社宅屬只租不售，對房價不會立刻造成下修壓力，周清源說：「社宅供給增加，會讓部分首購與小家庭選擇先租後買，交易量能仍要看後續新案讓利幅度與利率環境變化。」

信義房屋更多相關新聞

關鍵字：高雄社宅鳳山三民社宅招租中籤率信義房屋

