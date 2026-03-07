台積電南科3期擴廠效應發酵　4期沙崙園區衝5字頭

▲晶圓龍頭台積電持續在南部科學園區3期布局新廠，產線擴張消息一波接一波。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

晶圓龍頭台積電持續在南部科學園區3期布局新廠，產線擴張消息一波接一波，讓台南科技廊帶周邊房市再度成為焦點。園區周邊的新市、善化、歸仁房市利多同步升溫。信義房屋專家直言，「工程師」已成區域基本盤。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，南科1、2、3期多為國有地只租不賣，早期園區已有光電及相關產業進駐，5年多前部分舊廠房由台積電取得後陸續拆除，展開第一波擴產。

近期市場再傳出台積電租下3期最大塊基地準備開發，屬於新市段的園區範圍，南科周邊的台南產業園區日前也有聯華林德氣體工業公司宣布投入18億元擴建產能，產業持續發揮群聚效應。

在台南產業發展藍圖中，台南不僅有南科3期，還包括去年核定位於台南市歸仁區的南科4期沙崙生態科學園區，以及同樣位於歸仁的沙崙智慧科技城。張榮分析，沙崙目前有高鐵台南站，並已規劃大巨蛋、會展中心、智慧科技城與沙崙醫院，近期更有國家太空中心將在沙崙設置火箭研發基地的利多消息，拚今年發包2030年完工，可望形成新一波利多。

▲高鐵台南站所在的歸仁，近期因產業進駐帶來利多，部分指標案站上5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

產業進駐帶動就業人口，最直接反映在住宅需求。張榮觀察，新市近年交易量與房價同步走揚，7成以上為新成屋產品，單價多落在4字頭；善化產品型態更為多元，新市與善化交界的LM重劃區，屋齡約10~15年的透天總價約2000萬至3000萬元，新大樓與華廈比例各半，2房產品總價普遍突破千萬元，單價約35~40萬元。

海悅廣告主任李宏鳴表示，目前市場已從前前幾年全面追價，轉為個案表現差異明顯，歸仁高鐵特區銷售中約7場新案，成交行情落在3~4字頭，部分指標案站上5字頭，舊市區則以透天產品為主，吸引在地換屋族與園區外溢買盤。

李宏鳴表示，核心地段仍具支撐，但區域外圍銷售期拉長，買方對價格接受度趨於理性，現階段建商推案節奏更審慎，產品規劃以總價帶控制為主，2房與小3房仍是主流，但若房價持續墊高，購屋族自備款壓力將成考驗。

