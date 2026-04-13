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父母房只留給哥！40歲女猶豫買房　網點1關鍵：千萬資產複利更香

▲▼買房,購屋,房產。（圖／Pixabay）

▲一名單身女網友掙扎是否買房。（示意圖／Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

對於不婚不生族群來說，是否要買房是必思考議題！就有一名40歲女網友透露，自己年薪130萬元、淨資產有1000萬元，雖有能力買房卻因家裡重男輕女以及追求心理自由，而對買房極度抗拒。貼文引發熱議，不少網友針對「老後居住問題」與「資產傳承」展開2派辯論。

該名女網友在Dcard以「不婚不生的人會買房嗎？」為題發文，表示從小父親便強調房產與家產都屬於哥哥，女兒分不到一分錢，要求她未來主動放棄不能拿，近來更以「老了沒房可租會變遊民」為由，催促她買房。

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不過，原PO直言自己沒有很喜歡房子，也完全不想買，她列出5點原因認為：租屋比買房負擔輕，只要乾淨整齊、能住就好；且自己性格內向，非常不喜歡跟陌生人說話，害怕繁瑣的房地產交易程序，想到這點就打消買房想法；而買房後還要維持/整理/繳稅，一想到她就開始覺得內心焦慮；更擔憂買房後若遇到惡鄰居無法隨時搬遷；加上無子嗣繼承，只為了怕老了沒地方住，而背負數十年房貸的動力顯得極為薄弱。

原PO對於爸爸催她買房感到很煩惱，詢問好友意見，剛好她們都有房(家裡有贊助頭期，20幾歲時就買了)，也都支持她買，理由大同小異：買了會有安定感、房子是非常好的資產、老了不用擔心沒地方住等。原PO想聽聽除了家人朋友以外的想法，因此詢問網友們的意見。

貼文一出，力挺買房的網友認為安定感不可取代，「自住一定買，至少住得舒服」、「買的起當然買，自己的和租的還是不一樣」、「買了自己的房子，可以完全依照意願生活，很幸福」、「6-700萬還是能買房，以後退休，也能以房養老」。也有人提醒租屋市場的現實，「我不會出租給單身無子嗣的老人，萬一要處理後事非常麻煩」、「身為十幾年包租公的我，覺得年紀大的人不容易租到房」、」「在租屋市場，等到老年選擇會越來越少」，強調買房是為了避免老後被租屋市場排擠。

另一派網友則認為不婚族應追求資產流動性，「沒有家累，退休可以去生存成本更低的區域，買房會限制區域」、「既然沒繼承人，死前努力享受花錢才是對的」。更有網友點破法律現實，「完全沒必要買，不婚不生，以後房子依法由妳哥繼承，買了只是辛苦幫哥哥賺錢」、「在餘生裡想辦法把錢剛好花完才是贏家」。

更有內行網友直言，淨資產達1000萬元的單身族，若複利累積確實具備優良退休基礎，買房與否應回歸個人性格與對「家」的定義，「認清自己的目標，不需要盲目追隨主流價值觀」。

關鍵字：Dcard

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