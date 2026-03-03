ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北部1夜市「店家倒一片」整條街頂讓出租！在地人揭原因：難生存

▲蔡姓男子在羅東夜市打小吃業者還開槍恐嚇，被判4年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲夜市示意圖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友近日逛桃園中原夜市，發現多家店面結束營業，整條街都貼著「頂讓」或「出租」的公告，讓他很驚訝，「發生什麼事？」對此，有網友解釋，夜市攤商的擺攤行為並不合法，且房東租金調漲，使得許多店家無法繼續經營。桃園巿經發局也曾表示，攤商在馬路上做生意是違法的，警察可依法取締。

店家結束營業　中原夜市出現倒閉潮

一名女網友在Threads發文，年後第一次到中原夜市逛街，發現夜市裡的攤販與店家大多結束營業，「倒一片了，整條街超級冷清，中原夜市是發生什麼事嗎？」

中原夜市困境曝光

貼文曝光，有網友說明，「中原永遠都是警察開單、房東漲租金，換好幾任政府了，永遠無法在地合法化」、「中原夜市二房東很多，租金又貴，店家很難生存，永遠都是房東賺錢」、「住在中原好幾年，跟好幾個攤販很熟，都大概知道攤位租金，有幾個位置租金一個月兩萬（路邊違規），還要租倉庫，遇到警察開單還要付罰款，那些攤販能這樣堅持下去真的很強」。

常去中原夜市的網友不捨表示，「中原是中壢少數可以逛衣服的地方了，拜託活下去」、「我最愛的鞋店…也是撐不下去了」、「電商崛起，消費模式的改變」。

桃園市經發局表示，中原夜市周邊屬於住宅區，根據規定，該地區不允許設立合法的夜市或攤販市集，攤販在道路上設攤屬於違規行為，警察可依法取締。區公所也指出，由於道路需要雙向通行，該區並未規劃專門的行人徒步區。

一名網友近日逛桃園中原夜市，發現多家店面結束營業，整條街都貼著「頂讓」或「出租」的公告，讓他很驚訝，「發生什麼事？」對此，有網友解釋，夜市攤商的擺攤行為並不合法，且房東租金調漲，使得許多店家無法繼續經營。桃園巿經發局也曾表示，攤商在馬路上做生意是違法的，警察可依法取締。

【直落命中】美軍：開戰24小時內　已打擊伊朗逾1000個目標

