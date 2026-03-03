王定宇吳興街「緋聞豪宅」曝光　最貴單戶總價近億元

▲民進黨立委王定宇遭傳緋聞，而關鍵的信義區豪宅「基泰帝景」曝光。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

民進黨立委王定宇遭傳緋聞，而關鍵的信義區豪宅曝光，「基泰帝景」位於吳興街600巷，頗具隱私性，還有不錯的景觀條件。經查實價登錄，該豪宅最貴一戶成交總價逼近1億元。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

民進黨立委王定宇傳出緋聞，和一名女子在北市信義區共築愛巢，經周刊曝光照片，媒體據房仲說法指認該豪宅為吳興街600巷的「基泰帝景」。

經查，「基泰帝景」屋齡16年、樓高19層，規劃中大坪數，坪數大多在60~80坪，也有130坪的戶別。據實價登錄，該社區最近一筆交易在去年4月，2樓戶房屋58坪，以總價5000萬元交易，拆算單價約76萬元。

而觀察「基泰帝景」成交總價最高的一筆交易位於2024年9月，13樓戶房屋130坪，以9568萬元交易，拆算單價約66萬元。

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示，「基泰帝景」為24小時管理的大樓，公設完備，若是前棟高樓層戶別還享有絕佳視野景觀，「不過該社區只是規劃坪數不小，使得總價高，不然只看7字頭單價，其實不太算豪宅，僅信義計畫區1/2價不到。」

▲吳興街為信義區房價親民的區塊。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，吳興街為信義區房價親民的區塊，區域相對新穎、屋齡壓在10~15年內的社區包括「基泰帝景」、「信義香禔」、「信義101」、「東騰信義」等案，成交單價多在7~9字頭。

葉沛堯表示：「吳興街、尤其是吳興街600巷靠山的地段，開車往信義計畫區仍近，生活機能不差，同時又具備台北市中心難得的清幽環境，指名度不低。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」