常如山逢低撿「台中帝寶」地主戶　每坪加價30萬掛售中

▲▼愛爾麗專訪常如山董事長(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲2022年「台中帝寶」接連出現賠售案例，愛爾麗董座常如山正是當時清倉的買家之一。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

訴求複製「仁愛帝寶」DNA的台灣大道豪宅「台中帝寶」社區，2022年接連出現賠售案例，而這與地主戶「清倉」有著極大關係，而愛爾麗董座常如山正是當時清倉的買家之一。

「台中帝寶」在2013年進軍七期，樓高35層、共計132戶，規劃90、110坪，特色為全石材打造，佇立繁華的新光三越、大遠百商圈。在預售時期，該案創下預售開價最高達8字頭，惟當時並不用實價登錄，不過自2014年後的實登，該社區頂樓戶，在2021年中，則是有著最高逼近6字頭、總價7000萬元的交易紀錄。

就在2022年1月，地主戶大舉「清倉」，將手上持有的19戶「獲利了結」，以平均約28~32萬元的超低單價出脫，而當時逢低買進的幸運兒中，據知情人士透露，就有一位是愛爾麗董座常如山，不過此次出清多少也影響該社區在2022～2024年交易，中間屢傳賠售，有的屋主讓利1548萬元、另一筆賠2117萬元出場。

經查，常如山取得低樓層戶別，當初入手總價3547萬元，拆算單坪價格28.7萬元，每坪僅比社區最低價的26.88萬元，高約2萬元，入手精準。後續常如山更大舉裝潢，室內傢俱電都有準備，如今開價6888萬元求售，扣除車位後，開價每坪約58萬元，對照實登紀錄，該社區近1年成交價格，則落在單坪43.15萬元。常如山戶的開價不僅超越市場行情，更硬生生比入手價，每坪高出30萬元。

▲▼百達富裔、台中帝寶 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「台中帝寶」在2013年進軍七期，樓高35層，規劃90、110坪，特色為全石材打造。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，七期資深房仲則透露：「2014年的『超時空背景』讓不少當時大坪數、高單價的七期房市急凍，除了時空背景導致價差外，更關鍵的是市場資金結構與政策風向的轉變。」

該名房仲指出，2014年前後正值豪宅市場高峰，但隨後碰上政府打炒房政策陸續上路，但真正進入交屋與轉售階段時，市場買盤明顯收斂，價格也回歸基本面，此次的開價在市場上並不算低，6888萬元的選擇在七期可以很多元，雖然有裝潢，但裝潢風格因人而異，要找到買家可能還要再等等。

