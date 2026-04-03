小叔借宿2個月「付0元」老公護航　人妻扛一半房貸怒了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻近日發文抱怨，一月初小叔因租約到期暫住家中，原本說好是短暫借住，如今三月已至，小叔不僅未分擔任何房租、水電，也看不出積極找房的意願；而她向先生提及分擔開銷時，竟被回嗆「愛計較」，讓她深感不平。對此，大批網友一面倒支持，直呼「在小叔搬走前，就讓不計較的老公全出了。」

暫住變長住？小叔賴著不走還「白嫖」水電

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在臉書社團「匿名公社」提到，當時先生以「一家人不用計較」為由，沒談租金、水電就讓小叔住進來；然而，兩個月過去，小叔始終以過年、連假等藉口，推託房子難找，實際上卻毫無搬遷動作。

原PO質疑，家中生活成本因多一人而增加，況且這間房子並非先生獨有，她也負擔了一半的頭期款和貸款，所以要求小叔提出明確的居住期限或分攤開銷實屬合理。

沒想到，先生不但不挺，還反過來指責她愛計較，讓她感到心寒。

網友齊聲力挺：叫不計較的先生「出全額」

這則抱怨文引發熱烈討論，多數網友認為親兄弟明算帳，既然房子是共同持有，原PO絕對有權力決定誰能住進來，並要求分擔費用。

網友們紛紛回應，「合理」、「如果各付一半，你的要求對方就必須接受」、「說人計較的人通常都佔盡好處，他不計較叫他全出吧」、「你有沒有兄弟姊妹？比照辦理一下就好」、「不計較可以啊，先生出小叔生活費」、「從先生的皮夾扣，那是他弟又見不是妳弟」、「在小叔搬走前，就讓不計較的老公全出了」、「如果小叔想白嫖，妳就要主動提出想法」。