年收入超過200萬「能負擔2000萬新大樓嗎？」　網答案一面倒

▲夫妻倆想買2000萬的大樓。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友表示，她與丈夫育有還在讀幼兒園的孩子，兩人年薪約245萬，如果有意購買2000萬的新大樓，負擔會不會太重？貼文曝光後，引起討論，其中不少網友都覺得應該沒問題，但也有人覺得未來花費就要比較精打細算了。

年收入逾200萬，看中2000萬房能買嗎？

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女網友在Dcard上，以「想買2000萬的新大樓」為標題發文。她透露夫妻倆年收入245萬，每年另有50萬股利，家庭每月支出約10萬元，屬於既不刻意節省，又沒有特別奢侈的正常開銷。

原PO還透露，他們目前有一個還在讀幼兒園的孩子，如果以這樣的收入和花費來看，他們有沒有辦法買2000萬元的新大樓呢？他們擔心負擔會不會太重？有人能給建議嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「年收不是問題，問題是存款多少？存款1000萬以上就衝吧」、「被動收入夠，可以股利支付每個月的房貸，不會有壓力」、「如果開銷沒漏算，看起來是負擔得起的」、「看你怎麼養小孩啊！正常來說可以」。

也有網友說，「看學區吧，畢竟你有小孩」、「工作穩定的前提下壓力尚可，只是出國／娛樂頻率不能跟買房前一樣高」、「買，8年前也是差不多這樣條件，只是可能偶爾才能出國，幼兒園不能念個太貴的」、「感覺可以負擔，但就是未來日常生活會需要精打細算一些」。