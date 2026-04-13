降400萬售出！「買1類房子」價格特別好談　房仲：屋主很急

▲不少後代會出售繼承來的房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

長輩留房是現在年輕人夢寐以求的事，不過繼承後，會選擇賣掉還是自住？作家黃大米就指出，南部一樓的房子超級搶手，近來也親眼見到多起，因父母過世後，後代選擇出售繼承房產的案例，通常這種物件價格會比較好談，房仲也會鼓勵勇敢出價，「他們可能會便宜賣」。

南部一樓搶手



[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米在臉書發文，剛剛看了住家附近的一樓房子，「不得不說，在南部一樓真的很搶手，在房市冷清的時候，同一時間，有四組人來看」，出售的原因是媽媽過世了，兩個兒子一個住在台中，一個住在台北，房子若出租會很難管理，因此就決定出售。

買繼承的房子 價格較好談



黃大米表示，這是他看過第四起，父母過世之後，孩子把房出售的案件，若房屋由多名子女共同繼承，轉換成現金是最容易分配的方式；即便是單一繼承人，若長期不住當地或旅居海外，多半也會選擇出售，「而每次看這種物件，房仲都會說，你就出個價格看看，他們可能會便宜賣。」

黃大米透露，曾有房仲跟她說，如果有喜歡的話，要在幾月幾日之前出價，因為繼承者是因為投票回台灣，順便賣房子，投完票就要回美國了。她還分享一個例子，有一對急於回美國的後代，將一間原本開價1800萬的房子以1400萬出售，比市價低了許多。

她坦言，等到自己年紀再大一些，會選擇將名下的房產出售，把錢拿來享受生活，「比較划算」。以前覺得賣掉父母的房子是「不孝」的行為，但她現在認為，只是分產的方式不同，每個人對於資產的想法不同，把房子變成鈔票，大家各自理財、各自安好，也是不錯的。