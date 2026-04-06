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修好電梯竟賴帳！機電公司秀戳章　社區竟惡回：可能是你偷蓋的

▲▼電梯。（示意圖／Pixabay）

▲高雄某社區電梯發生異常，找來機電工程公司檢修，但事後竟賴帳。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市左營區某社區大樓電梯113年4月間發生異常，遂找來機電工程公司進行檢修並更換零件，豈料完工後社區管委會竟耍賴，辯稱當初是說要以「借用零件」方式處理，拒絕付帳。機電工程公司因此提出告訴，請求支付15萬1700元。橋頭地院法官審理後，判決社區應支付15萬1700元。可上訴。

判決書指出，機電工程公司主張，過去曾與該社區間約，於112年7月至113年7月負責大樓電梯保養工作，後因社區的5號電梯於113年4月間發生異常，公司便派工前往修繕，先後更換變頻器、主機板、廂上傳輸板等，費用合計15萬1700元，豈料請款時社區管委會竟辯稱，當初是說要以「借用零件」方式處理，將故障的舊品換下，修復後再安裝回電梯上，而非更換新品零件，因此拒絕付款。

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機電工程公司提出零件之估價單、故障修理報告單等佐證，單據上也記載施工日期、故障情形、更換零件等，且客戶簽認欄還經管委會蓋上大樓的橢圓戳章。但社區辯稱，該戳章只是收發章，不代表管委會認同，甚至竟還惡劣稱「可能是機電工程公司人員趁沒人在的時候自己蓋的」云云。

橋頭地院法官調閱該大樓113年5月管委會會議記錄，發現當時機電工程公司人員有到場報告更換電梯零件之事，表示須更換主機板，經主委同意後已經完工，當時並無人對此表示異議，僅有委員詢問是否能油機電工程公司吸收款項。法官據此認定，若當時雙方是「合意借用」，會議記錄不應如此記載；且已經離職的大樓總幹事也出庭作證，表示機電工程公司提出的估價單確實都有施作，沒有印象說是「借用零件」。法官因此採信機電工程公司說法，判該社區管委會應給付15萬1700元。全案可上訴。

關鍵字：房產雲電梯高雄社區

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