掛4年賣不掉！　北醫商圈寶雅房東「自砍6775萬」求脫手

北醫商圈、莊敬路「寶雅」黃金三角窗店面刊售4年以上，開價從3.8億元悄悄降至3.12億元，房東自砍6775萬元，調降幅度高達17%。專家分析，雖然該店面租約穩定、地段精華，但租金投報僅1.8%，房東還降得不夠多。

▲北醫商圈、莊敬路「寶雅」黃金三角窗店面刊售4年以上，開價從3.8億元悄悄降至3.12億元，房東自砍6775萬元（圖／記者項瀚攝）

2021年《ETtoday新聞雲》報導，信義區莊敬路、北醫商圈「寶雅」三角窗店面以3.8億元開價求售，但過了約4年半，仍沒賣掉。如今，該店面開價在《591房屋交易網》悄悄下調至3億1225萬元，自砍6775萬元，調降幅度高達17%。

經查謄本，該店面房東為周姓自然人，在2002年透過買賣取得。此外據刊登資訊，該店面簽長約，目前每月租金47萬元，每年達564萬元。





▲北醫商圈三角窗「寶雅」店面開價降至3億1225萬元 。（圖／翻攝自591）

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示：「該店面緊鄰北醫，人潮、車潮量大，又位處三角窗，可說是莊敬路店王，屋主因委售多年，也在近期願意調整開價，確實有不少組客戶有興趣，但還是沒有到理想價位。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面曝光效益佳，前身為Comebuy旗艦店，撤出時在市場找了一輪租客，由於租金總價高，過了好一陣子才去化掉，而寶雅承租的價碼已是天花板，未來租金要再顯著調升的機會不高。」

韋昀廷指出：「以目前該店面年租金564萬元、開價3億1225萬元試算，租金投報僅1.8%。」他直言：「雖然該店面為台北市中心黃金三角窗，但基本上租金投報還是要2.5%以上才較有機會，換算店面金額約2.3億元。」

整體來說，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「在缺工、人力成本上升、電商產業強勢瓜分市場的衝擊下，店面市場相當低迷，尤其是近年在房貸利率走揚的壓力下，高總價店面壓力上升，若當初是在低利率時期取得的店面，貸款壓力加重，就會促使房東求下車。」





▲莊敬路「寶雅」黃金三角窗店面求售分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

