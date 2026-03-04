「台中超巨蛋」BOT啟動招商　500億刷新全台運動園區投資紀錄

▲台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案，進入公開徵求階段。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉（BOT）案，進入公開徵求階段，今（4）在台中舉行招商說明會，吸引壽險業、建築業、工程業、飯店業者齊聚，「台中超巨蛋」預估投資金額高達500億元，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案。

以「台中超巨蛋」為核心引擎，運動局長游志祥表示：「此次在蛋黃中的蛋黃，採民間自行規劃提案BOT模式推動，充分發揮民間投資在效率、彈性與創新整合能力上的優勢，除室內棒球場館，園區將規劃運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，成為全年運作的複合型運動生活園區。」

▲▼ 「台中超巨蛋」BOT採取經營權70年，總面積約15.6公頃，預估投資金額500億元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

根據招商資料顯示，採取經營權70年，總面積約15.6公頃，體育場用地建蔽率60%、容積率250%，停車場用地立體使用建蔽率80%、容積率960%。且初審通過申請人主體事業開始營運起之前3年免收權利金。

今日出席的業者包含台灣人壽、南山人壽、中興工程、雲朗集團、台灣野村、豐邑集團、台灣世曦。

「台中超巨蛋BOT案」不僅是體育場館建設，更是台灣運動產業發展結構轉型的重要引擎。游志祥說：「恰逢世界棒球經典賽（WBC）將開打，我們可能性報告中有望將席次拉高到4萬5700席，也期許透過龐大的民間投資動能，一起發揚台灣國球。」

▲超巨蛋BOT案吸引壽險業、建築業、工程業、飯店業者齊聚。（圖／記者陳筱惠攝）

對整體台中發展影響，對此，在地業者透露：「其實參考七期市場經驗，每當大型建設定案初期，周邊土地與預售市場多半出現話題帶動，但實際價格拉升通常發生在建設動工、招商明朗甚至營運前後。因此，短期內土地詢問度與整合動作可能升溫，但住宅成交價未必立即全面反映。」

不過，大台中市不動產建築商業同業公會理事長蕭成忠認為：「園區定位為全年運作的複合型運動生活園區，若成功引進職棒賽事、演唱會與國際賽事，將帶動觀光型消費與商業人流，對周邊店面、旅館式產品、短租市場接有利，惟交通動線規劃，仍是投資人相對擔心的一塊。」

