80公尺擠10家！　高雄「手搖一條街」奇景：7家相鄰對打

記者張雅雲／高雄報導

文山特區是購屋熱區，其中，青年路堪稱「手搖一條街」，短短80公尺擠進10家飲料店，競爭激烈到有7家是鄰居。專家表示，文山特區消費力強、帶動租金高漲，青年路月租金3~5萬，吸引外帶店進場，成為手搖飲超級戰區。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

▲文山特區是購屋熱區，其中，青年路堪稱「手搖一條街」，短短80公尺飲料店多達10家。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣飲料市場競爭白熱化，文山特區青年路短短80公尺，就有10家飲料店，新舊品牌百花齊放，不但有新品牌即將開幕，密度甚至高到出現連續7間店都是飲料店，被在地人直呼「選擇困難重災區」，堪稱手搖飲一級戰區。

▲新舊品牌百花齊放，不但有新品牌即將開幕，密度甚至高到出現連續7間店都是飲料店。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，文山特區是高雄鳳山房價最高的區段，人口密度高、消費力也相當驚人，即使租金高，特區內店面仍是一店難求，青年路為文山特區交界，青年路的西側屬文山特區，東側為鳳山既有商圈，僅隔一條青年路正對文山特區，是該區主要交通幹道。

鄭啟峯分析，青年路沿線車潮、人潮穩定，加上店面多數是舊建物的1樓店面，月租金帶落在每月3~5萬元，坪數多為10~20坪，因坪數不大、租金門檻相對文山特區低，吸引外帶類型的手搖飲料店插旗。

▲青年路的西側屬文山特區，東側為鳳山既有商圈，租金門檻相對文山特區低，吸引外帶類型的手搖飲料店插旗。（圖／記者張雅雲攝）

手搖一條街租金總價雖然不高，鄭啟峯說：「換算單價也要2500~3000元，其實不算便宜。」支撐租金水位的原因，與周邊客群結構密切相關，該路段距離正修科大、長庚醫院不遠，學生與醫護族群形成穩定基本盤，人流與回購率都高，群聚效應帶動下愈來愈多手搖飲搶卡位。

▲高雄飲料一條街小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，文山特區新大樓數量愈來愈多，人口持續進駐，住戶消費力強，不但店面空置率低，一有店面釋出，馬上就有人要承接。

特區內以透天店面為主，因面寬大，廣告效益也佳，因此可以吸引如餐飲新品牌等業種的目光，以租金10萬元上下最容易出租，也因特區租金水位相對較高，部分成本敏感的外帶型業態會轉往租金門檻較能負擔的舊商圈尋點，間接促成「飲料一條街」外移、並在交界路段形成更密集的聚集效應。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」